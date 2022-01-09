Пономарев: В Вашингтоне набирает популярность идея о сдаче Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США хотят договориться с Россией о совместном союзе против Китая, а взамен Вашингтон может пообещать отдать Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из РФ политик Илья Пономарев, в 2014 году – единственный депутат Госдумы, голосовавший против воссоединения Крыма с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Китай – не та страна, с которой можно дружить, с ними можно торговать и сосуществовать. На данный момент Россия находится именно в этой позиции, но со временем она всё больше и больше становится младшим партнёрам, а китайский караван идёт вперёд. Это очень печально, но, слава Богу, Китай не агрессивная страна, но мы должны думать не только о том, что произойдёт в ближайшие 10 лет, пока не существует военной угрозы со стороны Китая. Но будет расти демографическая угроза, и вообще китайское влияние на Дальний восток будет возрастать. Единственный путь противостояние этому – союз с Западом», – уверяет беглый белоленточник.

Он отметил, что американцы клонятся к тому, чтобы обменять Украину на союз с Россией против Китая.

«Вопрос с Украиной – короткая задача для Кремля, потому что для Путина важно показывать российскому населению какой он собиратель земель русских, а большинство русских считают: «Украина – недоразумение, мы одна семья славянских народов, и то, что мы оказались в разных странах, очень странно и неправильно». В этом смысле они видят Путина на светлой стороне истории. Запад может занять циничную позицию: «Давайте вы поможете нам бороться и сдерживать Китай, а мы дадим вам разграбить Украину». Такая позиция имеет право на существование, и с точки зрения сиюминутных американских интересов она для кого-то близка. Но, наверное, она не является мейнстримом, хотя большая часть вашингтонской элиты куда-то в эту сторону клонится, но первое лицо страны не может себе позволить, чтобы так произошло явно», – попытался смягчить горечь новостей из США для украинцев Пономарёв.