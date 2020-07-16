16.07.2020, Краснодар , Алексей Топоров
 
История, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Понравилось. Вслед за сносом памятника Русским воинам в Сочи – пикет у бюста Ермолову в Краснодаре


После того как власти Сочи прогнулись – и в ответ на обращение черкесского меньшинства демонтировали памятник Русским воинам, черкесские активисты пошли войной на остальные памятники, посвященные русским героям Кавказской войны.

На острие атаки оказался бюст Алексею Петровичу Ермолову в Краснодаре.

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В социальных сетях появилось фото, на котором предположительно черкесский активист, предприниматель Ильяс Сообцоков стоит возле бюста легендарному русскому военачальнику с плакатом: «Каратель черкесов».

До откровенного вандализма или требований сноса бюста дело пока не дошло, но, похоже, администрация Сочи пойдя на поводу у черкесских националистов в деле сноса памятника в Адлере, создала нехороший прецедент.

Про Ильяса Сообцокова –  жителя Адыгеи, известно, что он политический активист со стажем, у которого националистические взгляды спокойно уживаются с симпатиями в отношении российских, точнее антироссийских либералов – Ходорковского и Навального.


В 2014 году он стал одним из подписантов обращения от лица национально озабоченных черкесов к руководству постмайданной Украины признать «геноцид черкесов».

Тогда председатель Краснодарской национальной организации «Адыгэ Хасэ» Аскер Сохт осудил эту акцию, заявив, что «втягивать украинские власти в решение российских вопросов в условиях вооруженного конфликта и нарушения прав человека на Украине, неправильно».

 

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