«Поняли, с кем имеют дело»: удивлению членов Совбеза ООН выходкой украинского спикера не было предела

В ООН до сих пор не могут отойти от шока после выходки представителя Украины, бывшего уполномоченного по правам ребенка, а ныне руководителя «сети спасения детей» Николай Кулебы. Прекрасно зная, что в ООН не предусмотрен автоматический перевод с украинского языка, он тем не менее, вынудил членов Совбеза, не понимая ни слова, сидеть и слушать 15 минут его речь.

О подоплёке и деталях скандала рассказал Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Те, кто смотрел вчерашнее заседание Совбеза по Украине, наверняка были удивлены, когда второй украинский докладчик начал выступать на мове, которая, как известно, официальным языком ООН не является. В этот момент удивлены были все без исключения члены СБ, поскольку в наушниках не звучал перевод. А он и не мог звучать, поскольку об этой своей провокации (а это явно была именно она) украинское постпредство никому не сообщило. В ООН можно выступать на любых языках, но выступающий обязан в такой ситуации предоставить своего синхронного переводчика. Это сделано не было, и говорящего в зале понимали только мы и украинцы. А г-н Кислица (постпред Украны при ООН – ред.) делал вид, что ничего особенного не происходит, копаясь, как обычно в телефоне», – отметил Полянский.

«Какую цель преследовали представители незалежной, сказать сложно. Скорее всего, вот так вот обманом в день незалежности продавить целое выступление в Совбезе на украинском. И неважно, что наши коллеги его не понимали, главное ведь – слушали и внимали… а западники потом еще и докладчика благодарили, словно они хоть что-то поняли из сказанного… в общем, цирк и балаган! Причем как продемонстрировал докладчик в конце, английским он владеет и спокойно мог выступать на нем (про русский промолчим)», – пишет российский дипломат.

«В итоге украинцы не только показали себя во всей красе, но и сильно подставили и унизили американское председательство: Постпред США попыталась прервать докладчика, но тот не реагировал, и ей пришлось замолчать. А сколько ехидных комментариев нам (!) по поводу этого странного украинского демарша после заседания в сердцах высказали возмущенные коллеги по СБ… мне кажется, в этот момент многие из них поняли, с кем на самом деле нам приходится иметь дело! Этого ли эффекта добивались представители киевского режима? В общем, на перемогу не похоже. Однозначно – зрада!», – заключил Полянский.