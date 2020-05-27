Поощрямые Западом албанские погромщики не пожалели 86-летнего сербского пенсионера

27.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В получившем печальную известность в связи с нападениями на сербов косовском муниципалитете Клина произошел очередной инцидент: в селе Дреновац были избит 86-летний сербский репатриант.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сей раз жертвой нападения стал 86-летний Миодраг Сташич, рискнувший вернуться в свое родное село, откуда ему в свое время пришлось бежать, спасая свою жизнь, вместе с сыном и невесткой. На сей раз, пожилой человек рискнул выгнать со своего участка коз, которых отправил пастись туда пастух-албанец. Тот напал на старика, в результате чего Сташич получил травмы головы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Пострадавший Миодраг Сташич (крайний слева)

«Увы, нападения продолжились, – прокомментировал инцидент в своем твиттере «министр» Косово по делам общин и репатриации, серб Далибор Евтич. – Те, кто утверждают, что ситуация с безопасностью в Косово стабильна, очевидно, одинаково не хотят видеть все эти инциденты и нападения на сербов по всему Косово. Это еще больше беспокоит. Завтра я поговорю с командующим KFOR (оккупационного воинского контингента – ред.) о безопасности сербов в местах репатриации».

Накануне Евтич с коллегами посетил Джорджию Доровича – жителя этого же района, только села Дреновчич, на которого напали албанцы с топором, угрожая отрубить голову.

«Я знаю одного (нападавшего – ред.), это мой сосед, – рассказал чиновникам Дорович. – Другой албанец, которого я не знаю, сказал мне: «Мы убьем вас и собак, если вы пересечете это кладбище. Это примерно в ста метрах от моего участка». Потом они приехали в дом в Биче, где я живу по вечерам, пока не будет завершено строительство дома в Дреновчиче, угрожали поджечь мой дом и убить меня, если я подойду к своему участку. Я сообщил KFOR и полиции. И пока не могу вернуться в свой строящийся дом, потому что не знаю, что меня там ожидает».

Далибор Евтич, Джорджия Дорович и косовский “полицейский”

Участившиеся нападения на косовских сербов прокомментировал и президент Сербии Александр Вучич.

«Давление на сербов, особенно в Метохии (западная часть Косово – ред.), не прекратится, потому что идет постоянная кампания албанских СМИ против возвращения сербов, особенно в Метохию. Мы не примем сербов, потому что против албанцев там были совершены преступления, и сербам нечего просить, утверждается в них.

И куда бы ни вернулся серб, они (албанцы – ред.) сначала угрожают ему, затем закидывают камнями дом, потом поджигают его, а затем уничтожают сельхозтехнику… И что бы ни делали албанцы, они будут защищены теми странами, которые признали их (Косово – ред.) независимым государством», – резюмировал президент Сербии