«Попёр – получил!»: Грузии надо обижаться на Саакашвили, а не Россию

11.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Грузии, чьи политики регулярно обвиняют Россию в «оккупации территорий», следует предъявлять претензии, прежде всего, к своему беглому президенту Михаилу Саакашвили, который, вопреки обещаниям, начал силовую операцию против Южной Осетии.

Об этом в интервью ТАСС рассказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», – охарактеризовал российский президент отношения с Грузией.

На замечание журналиста, что Саакашвили «давно уже нет», Путин ответил:

«Как это нет. Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы ж с ним много раз говорили на этот счёт, когда он ещё был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: «Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом». «Не, не, я никогда этого не сделаю!» – и попёр. Попёр – получил!» – сказал Путин.