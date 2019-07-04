Поплавский заявил о запуске «секретной сталинской разработки»

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский артист, ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский занялся изготовлением «молодильной ряженки» по рецепту, разработанному для Сталина.

Об этом Поплавский заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам артиста, «сталинская» ряженка помогает ему хорошо выглядеть и быть счастливым.

«У меня молочная товарная ферма, 226 голландских коров. У меня переработка. Я сделал переработку, немного, но небольшой молочный цех, колбасный цех. Молочка – украинская молодильная ряженка, аналогии которой нет в Украине. Еще Сталин когда-то для Политбюро, чтобы они были молодые, юные и счастливые, специальные исследования проводили. Это Киевский научно-исследовательский институт проводил. Я взял эти секретные исследования и видите, как я хорошо выгляжу. Это украинская молодильная ряженка», – заявил Поплавский.

Отметим, что Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Ранее он, как сообщал ПолитНавигатор, предложил себя на роль переговорщика с Донбассом.