Поправки надсмотрщика: выдан ордер на арест председателя Ветеранской организации Республики Сербской

10.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Суд Боснии и Герцеговины постановил задержать президента Ветеранской организации Республики Сербской (БОРС) Миломира Савчича за отрицание липового «геноцида в Сребренице»

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам адвоката Савчича – Миодрага Стояновича, судебное решение о заключении его клиента под стражу было вынесено по запросу Прокуратуры БиГ. Стоянович подчеркнул, что он был проинформирован о решении по телефону и что он подаст апелляцию на это решение в установленный законом срок в три дня.

Во время сегодняшнего слушания прокурор БиГ Ибро Булич заявил, что генерал Савчич несколько раз нарушал «запретительные меры», когда в критичном духе 11 июля выступал перед «Альтернативным телевидением» в связи с провозглашением Дня траура по «Жертвам Сребреницы» и 23 июля по внесенным Верховным представителем поправкам в Уголовный кодекс БиГ. Также, по словам Булича, Савчич в то же ключе высказывался об отчете Независимой международной комиссии по Сребренице, вынесший вердикт, что в Сребренице не было геноцида, для телеканала РТРС от 23 июля, а также в заявлении для телеканала К3 от 27 июля.

Надпись на листовке: «Генерал Савчич невиновен. Республика Сербская – не геноцидное образование».

«Осознание того, что мне определена мера содержания под стражей вызывает только удивление, замешательство и недоверие к той системе, в которой мы находимся, в нынешнем ее состоянии, антизаконном и противоправном», – прокомментировал решение суда сам Миломир Савчич.

«БОРС считает, что судебный процесс над генералом Савчичем из-за, как уже было сказано, его публичных выступлений и комментариев по поводу событий оборонно-отечественной войны является очевидным примером того, что Суд БиГ придерживается двойных стандартов, – было сказано по случаю в обращении Ветеранской организации Республики Сербской (БОРС – Борачке организације Републике Српске). – БОРС также спрашивает, может ли президент одной из самых важных организаций в Республике Сербской быть президентом, ничего не говоря и не объявляя, не как его личное мнение, а мнение 170 тысяч человек, принадлежащих к этой организации?».

Аналогичное обращение в поддержку Савчича сделал и Союз узников концентрационных лагерей Республики Сербской:

«Мы, сербские заключенные, которые подверглись ужасным пыткам в концентрационных лагерях по всей Боснии и Герцеговине, считаем, что это неправильное решение и еще одно беспрецедентное давление на сербов со стороны Прокуратуры БиГ. Если это послание Суда БиГ о том, что сербы не должны говорить о своих страданиях, то такого государства не должно быть», – говорится в заявлении Союза.