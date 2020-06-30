30.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Изменения в Конституцию, Политика, Россия
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Поправки в Конституцию не позволят либералам вернуть Россию в 90-е – политолог


Внесённые в Конституцию Российской Федерации поправки позволят сохранить важнейшие для российского общества положения о суверенности и социальных гарантиях при любой власти.

Об этом в эфире Youtube-канала «БелорусИнформ» заявил политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшняя Российская Конституция позволяет, если к власти придёт либерал, всё развернуть в девяностые, годы и никто не сможет противостоять этому.

Поэтому поправки в Конституцию очень нужны, чтобы кто бы ни пришёл к власти, он не сможет отменить социальные гарантии, убрать ряд патриотических и суверенных поправок, которые мы сейчас вносим», – отметил эксперт.

Напомним, первого июля Совет Федерации России опубликует доказательства вмешательства ряда западных стран, в первую очередь США, во внутренние дела РФ, в том числе в процесс голосования за изменения в Конституции.


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