Попрошайка на коленях перед Вашингтонским обкомом, – экс-министр обидно оценила Зе

17.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Комментировать или предъявлять претензии руководству Белоруссии по поводу последних событий можно кому угодно, но не украинской власти, нарушившей отменой выборов на Донбассе все возможные права избирателей.

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Руководству Украины хватило ума поссориться и с белорусами, и с их руководством, вмешаться в этот достаточно сложный геополитический конфликт на стороне таких стран, как Польша и Литва, высказывая свое «фе» там, где высказывать «фе» мы не имели права, по моей оценке.

Я считаю, что украинская власть должна была воздержаться от любых комментариев, кроме предложений проводить переговоры, гуманитарных комментариев по отношению к братской стране Белоруссии.

Украинский народ теряет собственную государственность, украинская территория уменьшается, к сожалению, в размерах, а уж насколько уменьшается в народонаселении – уже страшно представить, и мы до конца не понимаем размеры этих миллионных потерь.

И нужно попытаться, для начала, посмотреть в зеркало и навести порядок в собственной стране, чем сидеть умничать и советовать белорусам, честно у них проведены выборы или не честно, когда ты собственный народ без единого на то основания лишаешь возможности прийти на участки и проголосовать, собственный народ Донбасса.

Когда у тебя горят границы, когда тебя не воспринимают твои граждане, когда вся твоя политика – это политика коленопреклонения и попрошайничества», – заявила Лукаш.

«Сидеть украинской власти и еще что-то советовать белорусской, я понятия не имею, хорошая она или плохая, но конкретно в данном случае стоило воздержаться.

Но нет, так хотелось же подмахнуть вашингтонскому обкому, подмахнули. Мне сложно назвать соседнюю страну, с которой Украина не испортила отношения, то ли в экономической, то ли в гуманитарной, то ли в любой другой сферах», – добавила экс-министр.