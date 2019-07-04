Популярная энциклопедия обозначила Крым российским

04.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Статьи интернет-энциклопедии «Википедия» о G20 на 72 языках мира указали на картах Крым частью России.

Об этом сообщают «Известия», указывая, что если вбивать в Яндекс и Google запрос «Большая двадцатка», первое, что предлагают поисковики, — ссылка на материал «Википедии» об этом объединении.

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«Известия» изучили статьи о G20 на всех предлагаемых 72 языках, включая экзотичные — вроде фарерского или тамильского — и обнаружили, что все 72 национальные «Википедии» приводят одну и ту же карту стран – участниц «большой двадцатки». Территория России на ней окрашена в фиолетовый цвет, аналогичным же цветом указан Крым. При этом Украина показана серым, поскольку не входит в «двадцатку». Следовательно, согласно карте, полуостров признан частью РФ», – отмечается в публикации.

В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Балицкий полагает, что обозначение Крыма российским в статьях «Википедии» — результат политики украинских властей.

«Наша власть даже и не думала бороться за Крым. Из-за их бездействия полуостров так отдалился от Украины, что и в Википедии и даже на зарубежных картах его начинают обозначать, как российский. Мы перекрыли воду, электричество, авиасообщение — фактически взяли курс на отторжение Крыма. Чем больше проходит времени, тем сильнее мы утрачиваем связь с полуостровом», – сказал украинский политик в комментарии изданию.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», французский автопроизводитель Peugeot выпустил обновление для карт установленных в машинах GPS-навигаторов, где Крым отмечен как российская территория.

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