Гей-конгрессмен призвал уничтожить Россию за православие и традиционализм

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Новости Украины

Понедельник – день тяжёлый. Кому-то чуть свет надо идти на работу, а кому-то жизненно необходимо нести политическую околесицу – скорее всего, в состоянии угара после конопляного трипа выходного дня.

В понедельник, популярный телеведущий американского консервативного канала Fox News Такер Карлсон прокомментировал свеженькое выступление в СМИ одного из соратников Байдена, демократа-конгрессмена Джейми Раскина, призвавшего власти Америки уничтожить Россию.

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«Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США», – цитирует выступление Раскина шокированный телеведущий.

Как выясняется, у Раскина к нашей стране есть масса претензий, мешающих ему не только кушать, но и жить спокойно. Чуть раньше неадекватный конгрессмен назвал Россию «мировым центром антифеминистской, антигейской и трансгендерной ненависти».

Такер Карлсон отмечает, что конгрессмен Раскин, по сути, призывает руководство США к «джихаду против России», и что среди демократов и республиканцев у конгрессмена найдётся немало сторонников, «которые ждут – не дождутся новой мировой войны».

Джейми Раскин – типчик весьма примечательный. Он представляет третье поколение Раскиных, родившихся в США, предки которых уехали из России.

Папаша конгрессмена, Маркус Раскин, сделал карьеру во второй половине 1950-х (времена маккартизма и «охоты на ведьм»), отказавшись от будущего профессионального пианиста в пользу должности политического консультанта либеральных политиков, пройдя обучение в нескольких престижных университетах США.

Маркус Раскин достиг неплохих высот в продвижении по карьерной лестнице, консультируя таких видных политиков-демократов своего времени, как Роберта Кастенмайера из Висконсина и Джеймса Рузвельта, старшего сына мегапопулярного президента США Франклина Делано Рузвельта, а также других видных политиков из клана Рузвельтов.

Интересно, что Маркус Раскин был большим поклонником французского писателя-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра, не скрывавшего своих симпатий к СССР и марксистско-ленинской идеологии.

Судя по всему, Маркус Раскин в своих политических предпочтениях был леволиберальным политиком-прогрессистом, ратовавшим за разоружение, обвинявшим правительство США в развязывании агрессивных войн и выступавшим за прекращение американской интервенции во Вьетнаме.

Создаётся впечатление, что леволиберальные идеи отца в определённой мере повлияли на Раскина-сына, но в какой-то момент юноша, давно выступающий за легализацию «медицинской» марихуаны, крепко приложился головой к дубу в обкуренном состоянии, став не просто левым либералом-прогрессистом, но даже сместившись на крайний фланг, прочно удерживаемый либеральными экстремистами.

Впрочем, удар головой о дуб не стал помехой Раскину-младшему на пути в Конгресс. Ещё бы, при таких-то связях отца!

Даже по нынешним ультралиберальным американским меркам, Джейми Раскин является политическим фриком, продвигающим в Конгрессе повесточку свободного курения косячков «от мигрени», однополых браков, экоактивизма, веганства и, что примечательно, воинственного антихристианства, что хорошо объясняет его оголтелую позицию по отношению к России, где большинство этих «ценностей» за ценности не считаются.

Вполне очевидно, что Джейми Раскин знает о России не больше какого-нибудь, прости господи, Тома Клэнси, в противном случае ему было бы известно, что, помимо православных, среди граждан нашей страны есть немало приверженцев ислама, буддизма, других ветвей христианства и – о ужас! – огромная армия атеистов и даже агностиков, и что религиозный фактор в России является, скорее, современным культурным явлением, определяющим национальную идентичность.

Однако дяденька, либеральный фундаменталист, предпочитает видеть в нас сплошь и рядом православных фундаменталистов, достойных уничтожения, что само по себе требует вмешательства санитаров со смирительной рубашкой.

В общем, дяденьке следовало бы до упора читать российскую Конституцию, гласящую, что государство наше, в первую очередь, светское, а уж дальше каждый из нас самостоятельно определяет, каким богам молиться – главное, не мешать другим и не ходить со своим уставом в чужой монастырь, как это любят делать агрессивные американские сектанты.

Кто-то может возразить, что, мол, такие утырки, как Джейми Раскин, не делают погоды в американской политике. Мол, в отличие от какого-нибудь умертвия, вроде Джона Маккейна, или фиглярствующего Блинкена, про этого деятеля у нас никто не слышал и фрикам позволено нести любую лютую чушь.

Возможно, это так. До определённого момента. В политике иногда принято держать клоунов, чтобы расцвечивать (двухпартийное) однообразие. Однако надо всегда помнить, что у фрика, подобно пьяному, на языке то, что у трезвого на уме – и что сегодня тенденции в американской политике задают как раз неадекваты, вроде агрессивных активистов BLM и рассадников ЛГБТ-шапито по всему миру.

Деградация последних видна невооружённым глазом: от демонстративного пацифизма и призывов «Make love, not war» их спикеры готовы перейти к практическому людоедству, призывая с парламентских трибун стирать с лица земли традиционные цивилизации с тысячелетней историей, не навязывающие своих ценностей соседям по планете, а только призывающие к сохранению культурного многообразия.

Можно даже вспомнить, как президент США Рональд Рейган, подобно Гитлеру, объявил «крестовый поход на безбожный СССР», а теперь в какую сливную канаву скатился весь этот пафос? В поход на традиционные общества колесниц с кривляющимися представителями ЛГБТ, измазанных в помаде и боевыми квир-активистами за рычагами танков.

В современной западной политике фрикам отводится важнейшее место. Небольшая, но очень влиятельная и агрессивная часть общества вырвалась из заповедника и отныне диктует линию поведения нормальным людям.

Пример: за что взяли главой пресс-службы Белого дома эту странную Вместопсаки, больше похожую на чумазенького домовёнка Кузю? Профессионализмом и даже просто грамотностью девушка не блещет, зато она является представителем ЛГБТ и «понаехов», в последние два десятилетия стараниями демократов, получивших охранную грамоту и выделенных в особую страту «защищённого класса».

Мы живём в поразительную эпоху, когда, извините, задница, из части тела возведена на пьедестал и превращена в гражданский манифест, в инструмент агрессивной политики западного истеблишмента.

Более того, на примере Раскина мы можем воочию наблюдать, как две крайности смыкаются и меняются местами. Когда-то нацисты преследовали гомосексуалистов и сажали их в концентрационные лагеря. Сегодня, либеральная фашня, под знаменем ЛГБТ, готова делать из детей – трансгендеров, конвейерным способом, изобретать десятки новых полов и сексуальных ориентаций, легализовывать педофилию с зоофилией, и загонять в концлагерь нормальных людей, которых с души воротит от всего этого сатанинского шабаша в планетарном масштабе.

Прогнозы плохие. Квир-экстремизм входит в списочек ложных ценностей «ты мне – я тебе», которым Запад охмуряет дезориентированные традиционные общества, вроде «спильноты» бывшей Украины, жаждущей примкнуть к «благам цивилизации».

Результат налицо: общество ещё сильнее деморализуется, фрагментируется, усиливаются внутренние конфликты из-за подмены традиционных ценностей балаганом, ярмарочным блеском, карнавальной мишурой. Организатору балагана остаётся только деловито шарить по карманам «примкнувших к благам цивилизации», да вовремя вынести из дома самое ценное.

Касаемо России, что нам хорошо, то Раскину попоболь и ноль гешефта. Его ненависть – типичная реакция ярмарочного зазывалы-напёрсточника, кривляния и ужимки которого полностью игнорируются человеком с головой при тугом бумажнике. Будем и дальше игнорировать – авось, к негодяю дед Кондрат придёт с обнимашками…