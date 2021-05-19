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19.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Попытка номер два. Украина отгораживается от России рвом и стеной

Новости УкраиныКабинет министров Украины усиливает границу с Россией, забрав средства на обустройство границы с Молдавией....

Кабинет министров Украины усиливает границу с Россией, забрав средства на обустройство границы с Молдавией.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, речь идет об участке границы Украины с Россией на северо-востоке и в Крыму.

«Усиливаем границу с Россией. Кабмин перебрасывает средства с инженерно-технического обустройства украинского-молдавской границы на обустройство российско-украинской границы и территорий, прилегающих к ВОТ АР Крым», – заявил Гончаренко.

Согласно распоряжению Кабмина, на границе будут вырыты рвы размером 4 на 2 метра, выстроен сетчатый забор, установлены видеокамеры, а также построен один опорно-наблюдательный пункт. На все это до конца этого года будет потрачено почти 338,5 миллионов гривен.

Напомним, ранее Украина уже собиралась реализовать на границе с Россией проект «Стена», который так и не был выполнен.

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