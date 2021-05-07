«Стена» Яценюка стала национальным позором Украины

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместо выполнения предвыборных обещаний разобраться с предыдущими коррупционерами лишь расплодил новых, что наглядно демонстрирует ситуация вокруг с помпой обещанного при премьере Аресении Яценюке проекте «Стена» на границе с РФ.

Об этом в эфире «4 канала» заявил Дмитрий Линько, экс-депутат Верховной рады от «Радикальной партии» скандально известного Олега Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Название «Стена», и все думают, что это реально – стена, которая может защитить от танков, осуществить военную защиту от российской агрессии. Это не так, потому что если действительно что-то делать от российских танков, остановить возможную агрессию российскую, это нужно будет не 4 миллиарда, даже не 40 миллиардов гривен, это будут совершенно другие деньги. Мне кажется, неправильно подобрали название – «стена». Это больше обустройство границы.

Этот проект «Стена» на самом деле… Это не является стеной, не является каким-то ограждением, чтобы не прошли танки. Это скорее для того, чтобы контролировать, что происходит на границе, потому что до этого времени там просто были в большей мере леса», – говорил Линько.

«Вопрос, где «Стена», и где деньги?» – перебила болтовню ляшковца телеведущая.

«Это по поводу идеи проекта. Теперь по поводу денег и ответственности тех подрядчиков и тех чиновников, которые этот проект контролируют, – продолжил экс-депутат. – Тут, безусловно, были вопросы еще с самого начала, ещё с 2015 года, когда начали выделять деньги, и первые подрядчики заходили, было якобы расследование, даже пытались кого-то привлечь к ответственности. Но, очевидно, что это были не те люди, которые зарабатывали деньги на наивысшем уровне, а второстепенные подрядчики, директора подставных каких-то фирм, которые, безусловно, на этом огромное количество денег, мы можем подозревать, украли».

«Это является позорной ситуацией, потому что это дает основание рассказывать, что опять на войне кто-то наживается, на защите границ кто-то наживается. Это те же дела из разряда уголовных дел по «Укроборнпрому», о которых мы слышали еще до нынешнего президента.

Это недопустимые вещи. И за них, безусловно, необходимо наказывать, как представителей предыдущей власти, так и тем более представителей нынешней власти, которые уже второй год при власти, которые обещали наказать предыдущих коррупционеров, не сделали этого, расплодили новых коррупционеров.

Безусловно, мы имеем такой негатив, что наша граница с РФ на 7-ой год войны остается без нашего контроля. Я уже не говорю о том, что мы можем каким-то образом такую большую территорию защитить и остановить по всей линии фронта, остановить этой «Стеной» какое-то наступление. Она не остановит никоим образом никакого наступления. Ненужно иметь на этот счёт вообще иллюзий. Это для контроля и получения информации о каждом участке этой границы», – рассказал Линько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава Госпогранслужбы Украины признал, что проект «Стена» не существует.