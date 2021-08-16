Попытка Якубовича высмеять Шойгу обернулась крахом либерала

16.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Полным крахом обернулась попытка московского либерала Якова Якубовича, баллотирующегося от оппозиционной «Партии роста» в Госдуму, публично высмеять идею министра обороны Сергея Шойгу, предложившего вернуться к практике задействования студенческих отрядов на масштабных стройках, которые уже современная Россия планирует начать в Сибири.

Не только эксперты, но и простые читатели в пух и прах разбили доводы Якубовича, изложенные в блоге либерала на сайте «Эха Москвы». История лишь подтвердила правдивость недавно озвученного Шойгу тезиса об угрозе разложения общества – Якубович стал наглядным доказательством этого.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как отмечают посетители «Эха Москвы» в комментариях, что родившийся в 1981-м году Якубовский явно не застал больших советских строек и никак не может быть экспертом в этой области.

«Не Вам критиковать студенческие строительные отряды. Вы родились позже, чем они были. Я в студенчестве в 80-е годы каждое лето летал в Сибирь в стройотряд. Мы строили и сельхозобъекты, и малоквартирные жилые дома, и дороги. Я за 40-45 дней ненормированного труда зарабатывал по 2,5 – 3 тысячи рублей. Это во времена, когда инженер получал 120 рублей в месяц. Я знаю, как заливать бетон, как класть кирпич, как сваривать металл, как ставить брусовый дом, я вожу любую строительную технику от бульдозера до автокрана. Сравнивать это с ГУЛАГом – верх подлости и тупости. Студенты, Яков, приобретали в стройотрядах навыки рабочих профессий, что им очень сильно помогало в дальнейшем на инженерных должностях. Вы этого не знаете, Яков, потому, что всю жизнь стремились стать чиновником – человеком мало приспособленным к производительному труду», – отмечает пользователь С. Гавриленко.

Соглашается с этим мнением известный российский политолог Алексей Мартынов. По его мнению, слова Якубовского – это яркий пример того самого «разложения общества», о котором недавно говорил Шойгу.

«Я сомневаюсь, что он, из муниципального округа Тверской в Москве, что-то там понимает в стройках в Сибири. Если вы обратите внимание, то чем больше эти квази-оппозиционеры ненавидят советское прошлое, тем ближе их год рождения. Как правило, они либо были совсем бессознательными детьми в конце советского периода, а то и вообще родились уже после того, как кончился большой Советский Союз. Особенно мне нравится их критика сталинских репрессий – то, о чем они вообще ничего не знают, а черпают информацию из того же «Эха Москвы» – сайта, который финансируется из государственного бюджета, через госкорпорацию «Газпром»… Это пример с одной стороны некомпетентности всех этих чижиков, а с другой – яркий показатель того, что никакого здравого смысла и элементарной логики и не требуется для того, чтобы управлять эмоциями этой паствы. В определенном смысле это иллюстрация того самого разложения общества, когда в результате манипуляции отключается критическое восприятие того или иного контента. Вот это и есть разложение общества, совершенно точно. И тот, кто в этом смысле наиболее подвержен таким манипуляциям, как правило – это неопытная и не вполне образованная молодежь», – заявил Мартынов.

С ним соглашается главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Эти люди ведут такую же деструктивную политику, как и их предшественники, благодаря которым 30 лет назад развалился Советский Союз. Сегодня мы прекрасно понимаем цену подобного рода заявлениям, цену так называемой оппозиции, которая не может принести каких-либо конструктивных моментов, ведет к деградации, распаду и негативным последствиям. Это последыши тех самых демократов, благодаря которым развалился Советский Союз. Мы не должны позволить этим людям сделать то же самое с Россией. В этом плане любые инициативы, связанные с развитием нашей страны, с укреплением государственности, с развитием ее регионов должны быть поддержаны и поддерживаются абсолютным большинством населения нашей страны. А это – высер оппозиционеров, которые могут заниматься только такими вещами, но ничем конструктивным».

Критика инициатив Шойгу, по мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Георга Мирзаяна, конечно, имеет право на жизнь, но она должна быть конструктивной, с конкретными предложениями и идеями:

«В нормальном обществе такая критика не просто может быть, она, наоборот, должна быть. Общество не может развиваться без критики. Когда Шойгу говорил про разлагающееся общество, он, скорее всего, имел в виду псевдо-оппозицию. То есть, тех людей, которые не готовы к критике, критикуют не конкретные предложения, а действуют по принципу «Баба Яга против» – все, что делает власть – это нехорошо. С такой радикальной позицией – это люди, которые являются разлагателями».