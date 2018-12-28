Попытки Порошенко завершились на дальних подступах к Кремлю

28.12.2018

У президента Украины Петра Порошенко не было никаких шансов дозвониться своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом в материале “Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью” пишет “Комсомольская правда”.

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Издание отмечает, что если если кто-то хочет позвонить президенту РФ, то предстоит пройти череду предварительных согласований.

“Запрос о звонке заинтересованная сторона отправляет либо по дипканалам – через МИД, либо через администрацию президента. При этом называются и темы, и вопросы. Время звонка тоже согласовывается заранее: понятно, что с Дональдом Трампом разговаривать удобнее поздним московским вечером, а с Синдзо Абэ – ранним утром”, – пишет издание.

Указывается также, что с канцлером Германии Ангелой Меркель российский президент, как правило, общается уже практически ночью, поскольку так удобней обоим политикам, предпочитающим обстоятельные разговоры после дневной текучки.

“Поэтому попытки Порошенко поговорить с Президентом России завершились не гудками в трубке, а уже на дальних подступах к Кремлю. Ему просто сообщили, что разговор считают нецелесообразным. Давайте, до свидания”, – подчеркивает газета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, после провокации в Керченском проливе президент Порошенко рассказал, что пытался добиться телефонной связи с российским лидером Владимиром Путиным, однако получил негласный отказ.