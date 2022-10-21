«Пора добить энергетику, а не развлекать украинцев фейерверками» – Ищенко

21.10.2022  08:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 872
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

России необходимо усиливать ракетные удары по энергетической инфраструктуре, чтобы на Украине не успевали восстанавливать то, что уже частично разрушено.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России необходимо усиливать ракетные удары по энергетической инфраструктуре, чтобы на Украине не успевали восстанавливать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Во-первых, 30 процентов было почти две недели назад [пораженной энергетической инфраструктуры Украины], ну, минимум неделю. У них как война началась десять лет назад, и было пятнадцать тысяч убитых, так до сих пор меньше, чем пятнадцать тысяч убитых. Вот так и с выводом из строя. Значит 30% выведено из строя восемь дней назад, с тех пор постоянно выводят дополнительные мощности, а всего выведено только 30%.

Не знаю, но если на прошлой неделе было тридцать, то уже, наверное, не меньше сорока-пятидесяти, потому что сейчас такие массированные удары не наносятся, добивают то, что есть. Что-то конечно они отремонтировать могут. Но опять-таки вопрос в том, что попало, куда попало и насколько вышло из строя», – сказал эксперт.

«Построить допустим новую ТЭЦ Украина не в состоянии. Если ТЭЦ полностью уничтожена, то Украина ее построить не в состоянии. Да и в общем-то если бы даже Россия занялась бы строительством, то это год-два минимум, при очень высоких темпах, а так в общем-то и дольше. Год-два для Украины – это бесконечность», – заявил Ищенко

Он отметил, что на данный момент полностью энергетическую инфраструктуру Украины еще не уничтожили, ведь даже при таких разрушениях успевают что-то восстанавливать, а значит нужно искать возможности усилить удары.

«ТЭЦ может быть уничтожена полностью, а может быть дырка в стене. Все это разные поражения, поэтому народ потом смотрит – работает-не работает, где электричество пропало, где не пропало, куда надо еще ударить. Поэтому и добивают, добивают, добивают. Поэтому да, может быть, что утром было 30% инфраструктуры, к вечеру сделали 25%, на следующее утро опять 30% и так далее.

Но если они целую неделю продолжают удерживать на уровне 30%, при том, что 30% было еще в прошлый понедельник, то значит надо искать возможность как-то усилить удары. Если получается целую неделю мы сколько не уничтожаем, столько они ремонтируют. Это, наверное, неправильно. Надо, чтобы они не успевали ремонтировать.

Пока что в общем-то у них свет горит. Да, у них есть веерные отключения, да они просят экономить, то есть у них появился дефицит электроэнергии, но он появился еще в прошлый понедельник. А так пока что страну не выключили полностью. Ну, наверное, а иначе зачем стрелять? Чтобы лампочка мигала в квартире? Мы их развлекать собираемся, фейерверки устраивать?» – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть