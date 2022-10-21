«Пора добить энергетику, а не развлекать украинцев фейерверками» – Ищенко

Новости Украины

России необходимо усиливать ракетные удары по энергетической инфраструктуре, чтобы на Украине не успевали восстанавливать то, что уже частично разрушено.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, 30 процентов было почти две недели назад [пораженной энергетической инфраструктуры Украины], ну, минимум неделю. У них как война началась десять лет назад, и было пятнадцать тысяч убитых, так до сих пор меньше, чем пятнадцать тысяч убитых. Вот так и с выводом из строя. Значит 30% выведено из строя восемь дней назад, с тех пор постоянно выводят дополнительные мощности, а всего выведено только 30%. Не знаю, но если на прошлой неделе было тридцать, то уже, наверное, не меньше сорока-пятидесяти, потому что сейчас такие массированные удары не наносятся, добивают то, что есть. Что-то конечно они отремонтировать могут. Но опять-таки вопрос в том, что попало, куда попало и насколько вышло из строя», – сказал эксперт.

«Построить допустим новую ТЭЦ Украина не в состоянии. Если ТЭЦ полностью уничтожена, то Украина ее построить не в состоянии. Да и в общем-то если бы даже Россия занялась бы строительством, то это год-два минимум, при очень высоких темпах, а так в общем-то и дольше. Год-два для Украины – это бесконечность», – заявил Ищенко

Он отметил, что на данный момент полностью энергетическую инфраструктуру Украины еще не уничтожили, ведь даже при таких разрушениях успевают что-то восстанавливать, а значит нужно искать возможности усилить удары.

«ТЭЦ может быть уничтожена полностью, а может быть дырка в стене. Все это разные поражения, поэтому народ потом смотрит – работает-не работает, где электричество пропало, где не пропало, куда надо еще ударить. Поэтому и добивают, добивают, добивают. Поэтому да, может быть, что утром было 30% инфраструктуры, к вечеру сделали 25%, на следующее утро опять 30% и так далее. Но если они целую неделю продолжают удерживать на уровне 30%, при том, что 30% было еще в прошлый понедельник, то значит надо искать возможность как-то усилить удары. Если получается целую неделю мы сколько не уничтожаем, столько они ремонтируют. Это, наверное, неправильно. Надо, чтобы они не успевали ремонтировать. Пока что в общем-то у них свет горит. Да, у них есть веерные отключения, да они просят экономить, то есть у них появился дефицит электроэнергии, но он появился еще в прошлый понедельник. А так пока что страну не выключили полностью. Ну, наверное, а иначе зачем стрелять? Чтобы лампочка мигала в квартире? Мы их развлекать собираемся, фейерверки устраивать?» – добавил политолог.