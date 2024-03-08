«Пора масштабировать на всё государство методы СБУ и ГУР» – украинский политолог нашёл «рецепт перемоги»

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Государственная система управления, в том числе в вооружённых силах, должна курироваться людьми из СБУ и ГУР, которые привыкли конкурировать между собой в креативности организации диверсий и терактов.

Об этом в своём видеоблоге заявил разыскиваемый в РФ как преступник, украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что был потоплен этот патрульный корабль – это же пример, в каком направлении должна эволюционировать государственная система управления – гражданская и военная. Потому что то, что сейчас делают ГУР и СБУ, которые конкурируют между собой в этой сфере, и постоянно мы видим там… то ГУР какую-то операцию осуществил, то СБУ, это как раз модель направления, в котором мы должны развиваться. Потому что там, где появляется больше творчества, больше возможностей для экспериментов, там появляются результаты. И то, что произошло на Чёрном море, где Украина просто загнала сейчас Черноморский флот в порты, это вектор направления, куда нам нужно двигаться. Берём опыт СБУ и ГУР и масштабируем это на всё государство и вооружённые силы в том числе. И обязательно будет результат. Берём людей, которые в СБУ и ГУР этим занимаются, даём им полномочия, ресурсы – и система побежит вперёд», – разошелся Романенко.

Он добавил, что видит в этом повод для оптимизма и сослался на экспертов, которые говорят, что хуситы и Украина сейчас показывают новую логику морской войны.

«Это показывает правоту той мысли, что подход «дёшево и сердито» является определяющим в войнах будущего, потому что слишком дорогие военные комплексы, системы вооружений нагружают экономику настолько, что она перестаёт их вытягивать. Нужно стремиться к тому, чтобы искать технологичные, дешёвые, эффективные решения. Вот, Украина и хуситы сейчас в этом плане преуспевают», – заключил политолог.