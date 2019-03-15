Пора очистить украинскую топонимику от Суворова – Вятрович

15.03.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине существует огромное число объектов топонимики, названных в честь деятелей Российской империи.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор института Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время декоммунизации мы стали свидетелями такого явления, что за слоем коммунистического прошлого прятался другой – слой российского имперского прошлого. Когда всем этим топонимам возвращали исторические названия, были названия посвященные руководителям российской империи, военачальникам, императорам”, – сказал чиновник.

В качества примера того, “насколько богат еще имперский слой в Украине”, он рассказал о полководце Александре Суворове.

“В Украине не менее 290 объектов топонимики названных в честь Александра Суворова. Есть и другие деятели российской истории которые так или иначе увековечены в памятниках или украинской топонимике. Теперешние событие – аннексия Крыма, события на Донбассе – в очередной раз обострили необходимость избавления от этого имперского наследия.

Имперское наследие используется Россией для того, чтобы каким-то образом легитимизировтаь свою агрессию против Украины. Именно для этого были восстановлены такие термины как «Новороссия», именно для этого говорится, что территории на юге и востоке не имели истории до появления тут Российской империи», – заявил Вятрович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Вятрович пришел в ужас от того, что советский певец и киноактер Владимир Высоцкий оказался более популярным среди украинцев, чем личности, воспеваемые киевской пропагандой.

Кроме того, Вятрович объявил Высоцкого, Цоя и Пугачеву “опасными щупальцами русского мира”.

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