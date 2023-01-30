«Пора очнуться»: Россия намного лучше, чем сама о себе думает – специалист по пиару

В российском обществе есть большой запрос на позитивную информацию, которую привыкли опускать из опасений потерять рейтинги, поскольку негатив лучше продается. Но ситуация меняется, и есть потребность в качественной пропаганде.

Об этом в эфире телеграм-канала политолога Семена Уралова сообщила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересная вещь произошла сейчас: если раньше был невероятный запрос на негатив, это была история с 90-х годов, на чём выезжали все «жёлтые издания», НТВ и все «скандалы, интриги, расследования», то сейчас абсолютно сумасшедший запрос на позитив. Понятное дело, люди банально устали после ковида, фрустрированы, расстроены, огорчены, и как только ты начинаешь грамотно, правильно, без розовых засахаренных каких-то оболочек подавать позитивные вещи, это очень хорошо воспринимается. Люди разучились писать, снимать про хорошие интересно, красиво и правильно. Это было какое-то время не можно, протест всегда был более модным, более читаемым. Сейчас время, когда нужно миксовать. Понятное дело, что зализать до смерти политика, будь то губернатор, министр или депутат, это категорически – «нет», но мы очень многое пропускаем позитивного», – отметила она и привела в пример неудавшийся проект израильской клиники в Москве. Очень дорогой проект провалился, хоть был очень красивый и один из самых желаемых, и это произошло, потому что ставка была на сохранившийся с 90-х стереотип: «израильские врачи – это лучшие врачи в мире».

«Ажиотажа не случилось, люди открыли для себя кучу других клиник и других врачей, которые стоят ровно так же дорого в Москве, и этот стереотип, что у нас хуже, уже давно не актуален, потому что в плане медицины все шагнуло вперёд. То есть оно всё шагало, а мы как бы даже это никак не демонстрировали. К нам люди приезжали лечиться, учиться, получать какие-то услуги, которых категорически нет нигде, и мы об этом так мало говорим, – уверена эксперт. – Ведь, когда мы говорим про патриотизм, это и есть та самая часть патриотизма, что у нас есть достижения, которые выражаются в таких вещах как, извините, даже цифровизация. Потому что те, кто уехал и сейчас находятся в сопредельных странах, мне поголовно жалуются на то, что ну как же без Госуслуг, без Госуслуг-то вообще живётся плохо. И только сейчас стало понятно, что тут одна из лучших банковских систем, и я сейчас не пытаюсь похвалить, а просто как раз пытаюсь сфокусироваться на том, что эта история, когда мы на какие-то образцы равнялись, сейчас должна уходить. Потому что, объективно говоря, мы даже не заметили за это время, как мы стали другими и равняться во многом можно на нас. И конечно грустно слышать будет в ответ «а, это путинская пропаганда». Наверняка кто-то так и скажет. Но мы же с этим сталкиваемся, простите, каждый день. Мы ещё помним Москву, в которой нужно было давать взятки на дороге, а сейчас с камерами взятки ты особо не дашь, нужно платить – заплати, будь ты эллин или иудей, и это очень хорошо».

Эксперт рассказала, как в Якутске – самом большом городе на вечный мерзлоте в мире – открыли креативный кластер, где под одной крышей собираются креативные люди в составе более 2,6 тысячи рабочих мест, снимается якутское кино, которое сейчас впереди планеты, собираются айтишники, которые делают какие-то абсолютно непонятные, но востребованные в мире вещи.

«Это происходит не в Москве и даже не за МКАД – это происходит на вечной мерзлоте, в городе, в котором машины приходится накрывать, чтобы они завелись, в котором на крытом рынке рыба замерзает так, что её можно привезти в Москву и сделать строганину, так она хорошо замёрзла и прекрасно доедет. А вот это почему мы то ли не осознаём, то ли не пропагандируем, то ли пропагандируем коряво и в лоб. Для меня это очень большой вопрос, потому что какие-то робкие проблески, хорошие новости или там какие-то мегапроекты, часто они просто сделаны не очень вкусно и поэтому не сильно продвигаются. А у нас очень много чего интересного происходит, – отметила Стулова. – Была такая история у меня предвыборная, ездили по регионам и искали негатив. Ну надо было нам понять кое-какие негативные явления в городской среде конкретных регионов. Объехали больше 10 городов и ужас был в том, что мы не находили негатив. Он конечно же есть, но раньше он бросался в глаза, он тебя встречал прямо с порога, а тут надо было, наверное, куда-то зарываться, копаться, опрашивать местных. Местные, зачастую, говорят: вы знаете, в принципе всё неплохо. Вот только плохо, что трамвай ходит по неправильному маршруту, вот это бы поменять. Сравнивая с тем, как было не так давно в регионах, кто помнит, тот не забудет. И мы к этому опять же привыкли. Мы к этому настолько хорошо приспособились, что инфантилизировались настолько, что готовы просто принимать ещё и ещё».