В Крыму требуют наказать участников меджлисовского шабаша в Киеве

13.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В отношении приехавших из Крыма в Киев на заседание запрещенного в РФ меджлиса-курултая необходимо возбудить уголовные дела и применить «прокурорские меры», иначе это обернется дестабилизацией на полуострове.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил ветеран русского движения Крыма экс-депутат местного парламента Олег Родивилов.

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Он отметил, что в состоявшемся накануне в Киеве мероприятии приняли участие ряд членов запрещенной группировки, которые являются гражданами России. При этом, напомним, вчера было предложено изгнать из Меджлиса членов, согласившихся на сотрудничество с Россией и признавших Крым частью РФ.

Родивилов подчеркнул, что среди прочих в Киеве за трибуной собрались амнистированные боевики Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, входящие в президиум Меджлиса, и замглавы группировки Нариман Джелялов, который также является гражданином РФ.

«По моему мнению, по приезду в республику, всем участникам данного противозаконного формирования необходимо предъявить прокурорские меры реагирования, возбудив уголовное дело по их участию в незаконных экстремистских формированиях!.. Если решительно не пресекать подобную преступную деятельность радикалов, то цепная реакция правонарушений будет бесконечной и весьма пагубной для межнационального согласия в Крыму, на Юге России и в целом в нашем государстве и на континенте», – заявил Родивилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на конференции «курултая» крымско-татарского народа, которая была созвана в Киеве, меджлисовцы обнародовали методичку для своих агентов в Крыму.