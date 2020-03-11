«Пора сказать, что организатором Второй мировой была Британия» – эксперт

11.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Европе, в годы Второй мировой войны в основном воевавшей на стороне Гитлера, теперь выгодно обвинять СССР в развязывании этой бойни.

Об этом телеканалу «Общественное телевидение России» заявил руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У континентальной Европы только 14% с небольшим потерь во Второй мировой войне – это потери в войне с Третьим Рейхом и его союзниками, а все остальные потери – это потери в рядах Третьего Рейха и его союзников», – рассказал эксперт.

По его мнению, хорошо, что президент России Владимир Путин поднял недавно участия этой Польши в разжигании Второй мировой войны, но было бы неплохо осветить роль Франции и Великобритании.

«В августе 2019 года Борис Джонсон, когда, казалось бы, «брексит», кресло премьера под ним колеблется, дел полным полно, счел необходимым собрать пресс-конференцию и заявить о том, что СССР и гитлеровская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну, – отметил историк. – Может быть и мы скажем что Британская империя была одним из главных организаторов Второй мировой войны?»

Шишкин напомнил, что Лондон хотел столкнуть СССР с Третьим рейхом еще в 1939 году, но благодаря договору о ненападении между СССР и Германией Москва получила два года передышки.

«Кстати, министр иностранных дел Сергей Лавров недавно отметил, что СССР никто официально не обвинял в развязывании Второй мировой войны в самые жуткие годы холодной войны. Изменится баланс сил, эти исторические штудии уйдут в сторону, но как только мы ослабнем, они о них вспомнят», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве началась работа по созданию закона о противодействии попыткам дискредитации отечественной истории.