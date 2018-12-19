«Вскрыть украинский нарыв»: От РФ требуют отреагировать на убийство ополченца в львовской тюрьме

19.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

России следует предпринять самые решительные меры, чтобы ответить на издевательства над своими гражданами в украинских тюрьмах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил проживающий в Донецке российский журналист Андрей Бабицкий, давая оценку, ставшему известным вчера убийством в тюрьме Львова бывшего ополченца Донбасса, добровольца из России, ожидавшего освобождения по обмену.

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Собеседник агенства отметил, что за пять лет войны собрано немало свидетельств жестокости украинской стороны.

«Представьте себе: человека убивают в тюрьме. Есть определённый распорядок, где тюремщики должны действовать по чётко прописанным правилам. Если они подвергают заключённого пыткам, в результате чего он умирает, то мы можем себе представить, что творят украинские воины, которых никто особо не контролирует, в зоне боевых действий», – сказал журналист.

По его словам, убийство россиянина в тюрьме Львова – ещё один признак абсолютного разложения во всех силовых структурах на Украине.

«Я думаю, что Россия должна отреагировать достаточно жёстко», – подчеркнул Бабицкий, добавив, что после таких заявлений со стороны России в обязательном порядке будут предприняты какие-то шаги.

Отметим, что сегодня представитель ЛНР в контактной группе в Минске Ольга Кобцева сообщила журналистам о том, что Киев включил в списки на обмен пленными убитого россиянина.

«В новом списке на обмен от Киева фамилия убитого во львовской тюрьме Валерия Иванова по-прежнему значится! В список включены люди, которые якобы полностью верифицированы Украиной, они живы и готовы быть переданы ЛНР, – рассказала Кобцева.

Она добавила, что списки поступили от уполномоченного представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирины Геращенко.

“Это говорит только о безответственном и безразличном отношении Киева к обмену в принципе», – сказала Кобцева, уточнив, что на сегодняшней встрече в Минске ЛНР будет требовать от Киева немедленной передачи тела убитого добровольца.

Подобного мнения придерживается и военнослужащий армии ДНР, доброволец из Одессы Игорь Немодрук.

«Я знаю, что Ирина Геращенко ещё в том году вычеркнула его из списков по обмену пленными, и вот сейчас подала его в новом списке. Получается, что именно на её руках кровь этого человека. Либо Геращенко совсем не владеет ситуацией и ей глубоко наплевать, либо это просто глумление и кощунство», – отметил Немодрук.

Одессит уверен, что Россия вряд ли решится на серьёзные действия.

«Никаких последствий не будет, Россия опять это всё «съест». Если бы она брала в плен и задерживала украинских граждан, которые запятнаны кровью, то было бы намного проще. Вот того же Лёшу Гончаренко, когда он был в Москве, его взяли, задержали и потом отпустили, а он же военный преступник. Надо решительнее с этим всем бороться и решать эту проблему кардинально, комплексно, а сам нарыв, то есть всю ситуацию, которая складывается на Украине, вскрывать и лечить хирургическим путём», – подчеркнул Немодрук.