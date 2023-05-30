Вот тебе, бабушка, и центры принятия решений. Поражена штаб-квартира ГУР Украины?

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Сегодняшний налет украинских БПЛА на Москву стал ответом на российский удар по одному из центров принятия решений на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», – сказал Песков.

При этом он не стал уточнять, что это был за объект.

«Судя по истерикам Буданова и Ко, объект был важным, – приходит к выводу военный обозреватель Борис Рожин. – Тем не менее, можно отметить, что это первое официальное заявление о поражении центра принятия решений, об ударе по которым грозились еще в прошлом году».

Напомним, что вчера начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов пригрозил, что Россия скоро получит ответ за удары по Киеву, и уже ночью украинские дроны атаковали Москву, не принеся, впрочем, особого вреда, но создав, надо признать, медийный эффект.

Позже Министерство обороны РФ подтвердило удар по центрам принятия решений.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в Минобороны РФ.

Под это определение вполне подходит центральный офис ГУР Украины на Рыбальском острове в Киеве.

Военный обозреватель Юрий Подоляка обращает внимание, что сегодня в Киеве перекрыто движение на Гаванском мосту, рядом с которым находится офис ГУР.

«Гаванский мост в Киеве перекрыт. Движение перекрыто с ночи. Очень похоже, что именно сюда в т.ч. пришлись ночные удары ВКС РФ. Подробностей пока нет, но буквально в нескольких десятках метров от моста расположено здание главного управления ГУР МО Украины, которое (по словам его руководителя) планирует все террористические атаки Киева на территории России», – пишет Подоляка.

На офис ГУР как возможную цель для удара указывает и киевский телеграм-канал «Легитимный».

«После ночных прилетов по Киеву перекрыто движение по Гаванскому мосту, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. Все знают, что на Рыбальском острове находится завод «Кузница» (там делают очень много интересных игрушек для армии) и офис ГУР Украины. Также там стояли установки ПВО/РЛС. И также там был вчера прилет и, возможно, сегодня повторно», – не исключает «Легитимный».

Не исключает поражения логова ГУР и депутат Рады ряда прошлых созывов Олег Царев.

«Военкоры предполагают, что наша ракета поразила штаб ГУР — «Остров» в Киеве. Я писал о нем ранее. Нервное вчерашнее заявление Буданова и сегодняшние удары беспилотников по Москве, чтобы медийно отыграться — это скорее всего следствие точных ударов по зданию ГУР. Вывод сделан, исходя из слов Пескова о том, что в воскресенье нашими военными был нанесен удар по «центру принятия решений», а также информации украинских СМИ о перекрытии движения по Гаванскому мосту, который соединяет от самый Рыбальский остров с Подолом. Наблюдаем. И надеемся, что информация подтвердится.», – написал Царев.

Стоит заметить, что в эту же ночь жители Киева чувствовали сильную вибрацию, которую приняли за землетрясение. Соответствующий вопрос был задан столичному мэру Виталию Кличко в эфире Национального телемарафона.

Киевский градоначальник не нашел ничего лучшего, как отшутиться

«Это оружие идет к фронту, новое, мощное. Может быть вибрация, связанная с этим», – сказал Кличко.

Примечательно, что в Верховной раде депутаты от партии Порошенко не удержались, чтобы не уколоть Буданова, неоднократно заявлявшего, что российские ракеты на исходе, и советника офиса президента Михаила Подоляка, обещавшего полгода назад стрим с набережной Ялты.

«А где исчезли болтуны, которые рассказывали, что у врага ракет еще на 2-3 атаки? Ложь болтунов в телемарафоне не просто достала, она является преступлением. Это утешение людей, тупые шутки о кофе в Крыму летом. Война завтра не закончится, у врага еще полно железа, шахедов, ракет и снарядов, и Путин будет бросать еще сотни тысяч мобилизованных для уничтожения Украины», – написала Геращенко.