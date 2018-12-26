Порошенко анонсировал новые провокации у Керчи

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина не откажется от маршрута переброски новых боевых единиц ВМСУ из Одессы на Азовское море через Керченский пролив, который Киев считает своим.

Об этом на заседании Совбеза заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина не будет «тащить» военные корабли по суше, как это «тысячу лет назад делали россияне в Волоколамске».

«У нас теперь один оппозиционер договорился до того, что мы больше не должны пользоваться украинским Керчь-Еникальским каналом или Керченским проливом, а мы теперь будем волоком доставлять из Черного моря наши военные корабли в Азов…

Подчеркиваю твердо и убедительно, Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе военными судами. На нашей стороне правда, на нашей стороне право, в том числе и международное, на нашей стороне поддержка мира и мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы», – пригрозил Порошенко.

Он добавил, что Запад готовит новый пакет санкций против России, который украинская сторона уже назвала «азовским». Порошенко добавил, что нивелировать претензии Москвы на Азове может только вступление Украины в НАТО.

Ранее секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, несмотря на действия россиян из Крыма.

Сегодня Турчинов на заседании анонсировал завершение в 2019 году разработку украинских крылатых ракет, которые будут использоваться для сдерживания ВМФ России с берега Черного и Азовского морей.