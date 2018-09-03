Порошенко делает ставку на большую войну и хоронит мирный процесс

03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Убийством главы ДНР Александра Захарченко украинская власть продемонстрировала, что не собирается решать проблему конфликта в Донбассе за столом переговоров, а настроена на силовой вариант разрешения кризиса.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его мнению, убийство Захарченко радикально повлияет на весь процесс урегулирования, а ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в этом вопросе, поскольку если Запад и дальше будет демонстрировать позицию «страуса» относительно действий Украины, то можно будет ожидать фактическую заморозку «минского диалога», а также «нормандского формата».

Также Денисов полагает, что предстоящие президентские выборы на Украине станут одним из дестабилизирующих факторов для процесса урегулирования конфликта.

“Всё более реальными становятся провокации со стороны режима Порошенко, которые будут преследовать цель разжигания конфликта для последующего введения военного положения в стране и отмены выборов. Такой сценарий может стать единственно возможным для Порошенко, чтобы сохранить власть, так как последние социологические исследования демонстрируют крайне невысокий рейтинг президента Украины, с которым он может претендовать не более чем на 4–5-е место”, – отмечает политолог.

Итогом всего этого, не исключает эксперт, может стать фактический развал всего миротворческого процесса и возврат конфликта в фазу «высокой» интенсивности, лишним подтверждением чего стало очередное заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о готовности США увеличить поставки оружия Украине.