Порошенко делает ставку не на победу: Раскрыта задача-максимум во втором туре

12.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Если разрыв между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским во втором туре окажется действительно большим, Порошенко лишится политического будущего, а его команда разбежится на следующий день.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом, эксперт подчеркнул, что в случае, если разрыв будет небольшим, Порошенко станет лидером оппозиции в парламенте.

«От разрыва, от того, насколько электоральная поддержка во втором туре будет больше, зависит дальнейший ход политической жизни. Если Порошенко получит 45%, а Зеленский 55%, то почти равная поддержка и Порошенко автоматом становится лидером оппозиции, имеет поддержку, никуда не разбежится его команда и так далее, будет идти в парламент. А если он получит 20%, а Зеленский 80%, тогда просто на следующий день разбежится большинство его команды. Сохранить хорошую мину при плохой игре не получится, и мы тогда получим крах политического бытия президента Порошенко», – заявил Погребинский.