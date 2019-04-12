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12.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко делает ставку не на победу: Раскрыта задача-максимум во втором туре

Если разрыв между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским во втором туре окажется действительно большим, Порошенко лишится политического будущего, а его команда разбежится на следующий день.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, эксперт подчеркнул, что в случае, если разрыв будет небольшим, Порошенко станет лидером оппозиции в парламенте.

«От разрыва, от того, насколько электоральная поддержка во втором туре будет больше, зависит дальнейший ход политической жизни. Если Порошенко получит 45%, а Зеленский 55%, то почти равная поддержка и Порошенко автоматом становится лидером оппозиции, имеет поддержку, никуда не разбежится его команда и так далее, будет идти в парламент. А если он получит 20%, а Зеленский 80%, тогда просто на следующий день разбежится большинство его команды. Сохранить хорошую мину при плохой игре не получится, и мы тогда получим крах политического бытия президента Порошенко», – заявил Погребинский.

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