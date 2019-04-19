«Порошенко должен уйти. Задолбал. И не надо мне звонить – пошлю к чёртовой матери» – волонтер ВСУ

19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Правление Петра Порошенко – это пять потерянных лет и сведенный к нулю невиданный в украинской истории подьем патриотизма. Поэтому Порошенко должен уйти.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети авторитетный в правых кругах волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Освежите память. Пять лет назад Порошенко много чего обещал. А что в сухом остатке? – Один только безвиз, и увеличение благосостояния главного олигарха страны. Сынок – народный депутат. Кум – генеральный прокурор. Жена кума – представитель президента в Раде и “женщина 3-го тысячелетия”. Друг детства президента – первый вор в “Укроборонпроме”. Гонители Майдана не наказаны. Война проиграна. Невиданный в современной истории Украины национальный подъём и патриотизм сведены к нулю”, – написал он.



Также Касьянов посчтавил в вину Порошенко развал армии.

“Добровольческое движение уничтожено. Из совковой армии бегут военнослужащие. Генералы, виновные в военных поражениях, получили награды и повышения. Товарооборот с Россией растёт из года в год. Уровень коррупции зашкаливает, а реальные доходы населения падают. Антикоррупционные органы, прокуратура и суды управляются по звонку. Верховная Рада окончательно выродилась в придаток Администрации президента. Оголтелая пропаганда, чернуха и агитация заполонила всё информационное пространство. Петя снова обещает, обещает, обещает… рост доходов, конец войне, освобождение Донбасса и возвращения Крыма, и бесплатные полёты на Марс для всех украинцев.

Петя должен уйти. Задолбал. И не надо мне звонить – пошлю к чёртовой матери”, – резюмировал волонтер.

В комментариях под записью Касьянова украинцы добавляют, что важно не допустить закрепления выстроенного Порошенко авторитарного режима.

“Петя должен уйти. Если ему сейчас не показать на дверь следующие выборы будут как в РФ – 86% будет за Петю, мозги он промывать хорошо научился”, – написал пользователь Борис Гунько.

Напомним, ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что Юоию Тимошенко возмутил звонок из штаба Порошенко, когда робот голосом пока еще действующего президента попросил ее проголосовать за него во втором туре. Отметим, по сообщениям в соцсетях такой обзвон перед вторым туром является массовым, но работает скорее против Петра Порошенко.