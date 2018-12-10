10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Россия, Украина
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Порошенко едет в Брюссель- помогать Климкину жаловаться на Россию

Президент Украины Петр Порошенко посетит Брюссель 12-13 декабря накануне заседания Европейского Совета, где будет обсуждаться вопрос Приазовья и усиление давления на Россию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сам Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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“12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью”, – сообщил он.

Напомним, ранее “ПолитНавигатор” сообщал о том, что в Брюсселе уже находится глава МИД Украины Павел Климкин, который успел пожаловаться европейцам на “дестабилизацию юга Украины” со стороны РФ.

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