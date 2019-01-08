Порошенко едва не лишился глаза, попытавшись выстрелить из снайперской винтовки

08.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко получил нокдаун во время попытки выстрелить из снайперской винтовки.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский пропагандист, главный редактор сайта “Цензор. нет” Юрий Бутусов.

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По его словам, данный снимок (см.заглавное фото) используют в качестве подтверждения пьянства Порошенко.

Бутусов уточнил, что это скрин с видео, которое снято 4 апреля 2015 года в Новых Петровцах, где проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия, а президент якобы был трезв.

“Красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которую тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба, они ждали перед казармой на плацу подход к прессе. А я как представитель “Цензор. Нет” был без камеры, и прошел на полигон просто посмотреть.

Там произошел инцидент, который объясняет состояние Петра Алексеевича.

Когда президенту показывали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, которая была установлена для стрельбы на станок, чтобы было удобно стрелять стоя, Порошенко предложили выстрелить.

Вокруг президента были генералы Нацгвардии и Вооруженных сил, военной разведки, Госохрана, СБУ, в общем куча людей с большими званиями. Толпа была немалая, и все генералы сочли своим долгом сказать что-то президенту про характеристики винтовки – “Баррета” или чего-то еще на 12,7 мм, причем было очевидно, что ни один из них не имеет понятия, что это за оружие. К таким крупнокалиберным снайперкам у начальства благоговейное отношение как к “вундерваффе”, и внимание к 12,7 мм на “показухах” всегда очень забавно.

Так вот, Петр Алексеевич решил выстрелить из столь хваленого ствола. Несмотря на обилие “специалистов” в лампасах и обилие модно одетых охранников, рядом с президентом не оказалось никого, кто бы ему рассказал, что очень важной характеристикой винтовки калибра 12,7 мм, о которой надо бы рассказать в первую очередь, является ее мощная отдача!

К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!

Это было похоже на легкий нокдаун, но глаз, как видно, уцелел, крови не было. А тогда я подумал, что президенту станет плохо. Президент приехал бледный, очевидно, после бессонной ночи, а тут лицо здорово покраснело. Но надо отдать должное, Порошенко не раскис и не уехал, что вполне логично было бы ожидать, а решил держать удар. Генералы, как нашкодившие котята, сразу стыдливо притихли. А Порошенко несмотря ни на что, подход к прессе не “слил”. Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и охрану, которые не в состоянии подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук”, – рассказал Бутусов.

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