Украинский Интернет угорает с пьяного Порошенко

04.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украинский Интернет третьи сутки обсуждает новое появление Петра Порошенко на публике в неестественно приподнятом состоянии.

Это произошло на церемонии запуска электрички Киев-Борисполь. Выступление Порошенко показывалось в прямом эфире ТВ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порошенко расписывал достоинства новой электрички явно заплетающимся языком, сопровождая речь активной жестикуляцией.

Стоящие рядом с ним чиновники пытались подавить улыбки.

Экс-спикер СБУ Станислав Речинский у себя в Facebook заметил, что появление на публике в пьяном виде уже давно стало нормой для президента Украины.

«Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался», – заметил он.

Отметим, что хвалёная электричка сломалась уже на второй день своей работы, о чём сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці». Случившуюся поломку поезда списали на непогоду.

«Непогода испытывает всех транспортников. Поезд №830 сообщением ст. Киев-Пассажирский – ст. Борисполь-аэропорт в 11.58 на 19 километре маршрута попросил вспомогательный поезд. Такой был отправлен со ст. Киев-Пассажирский в 12.00», – заявили в пресс-службе «Укрзалізниці» в Facebook.