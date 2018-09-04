04.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Пропаганда, Украина
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Порошенко фактически продолжает отказываться от Крыма



Обращение президента Украины Петра Порошенко к крымчанам, которое он сделал пару дней назад в эфире принадлежащего ему же 5 канала, – это часть предвыборной стратегии.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» заявил политолог Олег Саакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Порошенко, спустя более четырех лет после бегства украинской армии с полуострова, заявил, что Украина помнит о Крыме и никому его не отдаст.

«Крым – это Украина, он есть и будет украинским. Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые сейчас находятся под российской оккупацией – мы ежедневно работаем над тем, чтоб украинский флаг, украинский герб, украинская власть вернулась на все ныне оккупированные земли. Я и вся Украина вместе с нами, мы вас никогда не оставим, никогда и никому не отдадим», – заявил Порошенко.

Саакян, проанализировавший посыл украинского президента, отметил, что Порошенко уже начал свою предвыборную гонку.

«Месседжи, которые были сказаны, четко указывают на то, что это обращение соизмеряется с его предвыборной риторикой и темами, которые он взял для коммуникации со своим избирателем», – полагает эксперт.

В свою очередь в эфире радио «Крым. Реалии» советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина сказала, что слова президента, направленные на крымчан, не играют практически никакой роли в их восприятии Украины.

«Я думаю, что крымчанам на данный момент достаточно тяжело верить как российской, так и украинской власти – они слышали много обещаний после событий 2014 года, у очень многих осталось ощущение, что Украина их бросила, поэтому восприятие, скорее всего, будет непростым», – заявила Каздобина.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина не станет продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, что украинские эксперты расценили как отказ от Крыма.

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