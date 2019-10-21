Порошенко готовится бежать с Украины

21.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко готовится эмигрировать в Испанию, спасаясь от тюремного заключения в своей стране.

Об этом в эфире интернет-канала Vласть vs Vлащенко заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Белковский прокомментировал информацию украинских СМИ о том, что Порошенко вывозит вещи из своего особняка в Козине под Киевом.

«Сейчас он уедет в Испанию, что естественно. А куда деваться-то? Все, посадят его сейчас, посадят-посадят… Нужно считать себя идиотами, чтобы в эту версию поверить (что Порошенко переезжает в другой дом на Украине, – авт.). Конечно, он собирается переезжать в Испанию. Потому что он прекрасно понимает, что Владимир Александрович Зеленский его посадит, конечно», – заявил Белковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Государственное бюро расследований возбудило ряд уголовных дел против Порошенко.