Порошенко говорит, что потерял страх на «колчаковских фронтах»

30.07.2019

Бывший президент Украины Петр Порошенко говорит, что не боится уголовного преследования и лишения депутатской неприкосновенности.

Об этом экс-глава государства, ставший депутатом ВР по спискам партии «Европейская солидарность», заявил в интервью «Украинской правде», отвечая на соответствующий вопрос.

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«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие – друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент – Путин», – сказал Порошенко.

«Это без шуток будет подарком для Путина, если Порошенко начнет прятаться. А они делают для Путина такой подарок, когда начинают такие дела, создавая образ, что там что-то не то. К тому же, я понимаю, что это и работа политических консультантов: если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко. Это значит дело на заказ, а я этого не боюсь», – заявил экс-президент.

Напомним, что в ходе проигранной им в итоге президентской кампании Порошенко заявлял, что украинцам предстоит выбирать между ним и президентом РФ.

Отметим, что ранее, как сообщал «ПолитНавигатор» Порошенко утверждал, что в советское время принимал участие в боевых действиях, когда проходил службу в армии. Правда, ни одна биография Порошенко, проходившего службу в ПВО на территории Казахстана, его участие в боевых действиях не подтверждает.