Порошенко и его представитель запутались в рейтингах ВСУ

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко выдала фантастический перечень «перемог» украинской армии за последние четыре года.

При этом, она опровергла информацию своего шефа о сильнейшей армии Европы, заявив, что ВСУ лишь в десятке. Также к списку побед она причислила переданные американцами противотанковые комплексы «Джавелин» и списанные корабли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, кроме того, президент Порошенко вернул на Украину всех специалистов военпрома, работавших за рубежом.

«На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины вошли в ТОП-10 сильнейших армий Европы. 8-е место, по версии международного рейтинга. При Верховном главнокомандующем Петре Алексеевиче Порошенко США продали нам «Джавелины», создан противотанковый ракетный комплекс, сделаны в Украине «Стугна», «Ольха», разработаны на основе реактивной системы залпового огня «Смерч», «Верба» – украинская система залпового огня с автоматической перезарядкой.

«Гром» – одноступенчатая баллистическая ракета с радиусом до 500 км, БТР-4 – БТР нового поколения, который передан на вооружение украинской армии. Американские патрульные катера, катера военные, которые изготовлены в Украине. На сегодняшний день 250 тысяч Вооруженных Сил Украины вооружены, одеты, обуты, сделана соответствующая логистика, построено порядка 160 общежитий для военный среднего сержантского состава, уже строятся служебные квартиры для офицеров”, – сказала Луценко.

“Это говорит об одном – Петр Порошенко, Верховный главнокомандующий Украины уделил неимоверное внимание, заставил «Укроборонпром» работать в три смены, полностью восстановлено производство на танковых заводах, все работает на украинскую армию в три смены, из-за границы возвращены все специалисты. Патронный завод, завод по производству боеприпасов, армия входит в десятку сильнейших армий Европы. Вдумайтесь, за четыре года», – заявила представитель Порошенко.

При этом в свежем рейтинге сильнейших армий Европы, составленного изданием Business Insider, украинская армия заняла 10-е место.

Примечательно что еще недавно председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявлял, что Украина неспособна производить современное оружие.

«Мы рассказываем о каком-то нашем потенциале. Дорогие друзья, наш потенциал мы продемонстрировали. Это броневик “Дозор” и миномет “Молот”, – отметил Пашинский. – Это два вида оружия, которые мы создали. Отвечают ли они мировым образцам? Это уже вопрос философский. А когда мы говорим, что будем строить самолеты, авианосцы… Да, будем ракету в космос запускать. Отрасли все уничтожены, потенциал нулевой, денег нет. Поэтому давайте не будем погружать себя в какую-то ванну», – заявлял Пашинский.

А буквально на днях экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко признал, что российская армия способна нанести непоправимый урон военной группировке Украины, даже не переходя границу.