24.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Грузия, Криминал, Политика, Провокации, Украина
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Порошенко и Грицак хотели за деньги превратить историю грузинских снайперов в выдумку Кремля – интервью героя американского фильма о Майдане


Высшее руководство Украины пыталось замять историю с грузинскими снайперами, которые вели огонь на Майдане в 2014 году.

Об этом в эфире украинского телеканала ZIK рассказал бывший командир элитного воинского подразделения Грузии «Аваза» генерал Тристан Цителашвили.

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Он сообщил, что после обнародования им информации о грузинских снайперах на Майдане на него вышел глава грузинской диаспоры в Киеве Звиад Кушиташвили.

«Он мне звонил и приезжал в Тбилиси. Гарантировал от [президента] Порошенко и [главы СБУ] Грицака безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь», – говорит Цителашвили.

При этом он не согласен с утверждениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, что грузинские снайперы на Майдане являются «пропагандой Кремля».

«Когда говорили о репрессиях, пытках, похищениях и избиениях людей в Грузии при Саакашвили, он тоже называл это «рукой Кремля». Он меня посадил в тюрьму. Он мне – Саакашвили – показал там ад. Меня пытали, меня избивали, издевались. Когда в мой дом ворвалась спецгруппа по приказу Саакашвили для моего ареста, тогда моего 5-летнего сына Георгия толкнули с лестницы. После этого он остался инвалидом на вся жизнь. Сегодня ему уже 22 года», – вспоминает экс-военный.

Также он уточнил, что после показа в США фильма о снайперах началась охота на грузинских снайперов, которые рассказали о причастности ряда украинских политиков – Парубия, Пашинского, Парасюка – к расстрелам.

«Вот этих людей после показа американского фильма в Америке, боевики Саакашвили, которые находятся у нас в Грузии из «зондергруппировки», начали искать», – говорит Цителашвили.

«Их могут убить. Вот в этих группировках, которые были переброшены на Майдан, их было 45 человек. Осталось всего 15», – добавил бывший командир подразделения «Аваза».

При этом он говорит, что если президент Украины Владимир Зеленский захочет узнать правду, то грузины будут готовы рассказать, как расстреливали на Майдане и какова роль в этом Саакашвили.

Напомним, что недавно в США вышел снятый экс-советником президента США Майклом Капуто фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства».

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