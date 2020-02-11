«Украинский обман»: Скандальное расследование в США выливается в новый «Ирангейт»

11.02.2020, Москва, Владимир Гладков

В США вышло скандальное расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байден, массовое убийство», разоблачающее попытки американской Демпартии через Украину продавить импичмент Дональда Трампа, вмешательство в украинский госпереворот 2014 года.

Соответствующий документальный фильм, автором которого стал экс-советник Дональда Трампа, политический эксперт Майкл Капуто вышел в эфире американского телеканала «One America News», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём расследовании Капуто разоблачил попытки представителей прошлой администрации президента США через Украину начать процедуру импичмента Дональда Трампа, а также предоставил свидетельства прямого вмешательства в свержении власти на Украине в 2014 году представителей Демократической партии США и ее спонсоров: Джорджа Сороса, Джо Байдена, Виктории Нуланд. Они были кукловодами экс-спикера парламента Украины Андрея Парубия, экс-депутата Сергея Пашинского и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые до того, как занять высокие посты, организовали расстрелы людей на Майдане.

Также Майклу Капуто удалось взять интервью у неизвестного человека в маске, который признается в расстрелах людей на Майдане.

В документальном фильме также раскрывается корыстный интерес Сороса, причастность семьи экс-вице-президента Байдена, в частности, его сына Хантера, к коррупции в газодобывающей компании «Бурисма» и т.п.

Фильм обсудили эксперты в эфире телеканала «Россия-1».

«Мне бы хотелось, чтобы дальше президент Украины повёл лодку таким образом, чтобы он не был запятнан в этих разборках, – заявил украинский политолог Василий Вакаров. – Потому что в этом фильме, в других фильмах, нету его вины в майдане, он не давал команду стрелять, он не давал команду убивать».

«А вот те ребята, которые звучат в фильме, Порошенко, Саакашвили, которые живы-здоровы и чувствуют себя прекрасно в Украине – Порошенко готовится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, разъезжает по всему миру, а сегодня НАБУ возбудило против него третье уголовное дело. Я бы хотел, а этот маховик начнёт закручиваться, когда в Америке возбудят уголовное расследование, чтобы все те, которые организовывали убийства, коррупцию, были привлечены к ответственности», – добавил украинский эксперт.

Историк и политолог Владимир Корнилов категорически не согласился с собеседником относительно Владимира Зеленского.

«Вы называли ряд ключевых фамилий, которые причастны к той бойне, но ключевая фамилия – Аваков, и это Зеленский оставил Авакова во главе МВД, это факт. То есть, и Зеленский отвечает сейчас за то, что расследование не ведётся. А оно и не будет вестись, пока Аваков, прямо причастный к той бойне и убийствам полицейских, находится во главе МВД. Конечно, ответственность, в том числе, и на Зеленском», – заявил Корнилов.

Экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми подчеркнул, что у данного расследования могут быть далеко идущие цели и результаты.

«То, что происходит на Украине – это намного серьёзнее и намного более опасно – я живу давно и ещё помню, как начинался «Ирангейт». Тогда тоже сначала отнеслись к этому легко, а потом какие головы полетели в Америке! Сейчас может начаться то же самое, и там тоже были замешаны люди из американской разведки и всего. То есть, это намного глубже, чем кажется. А то, как американцы действовали – ничего нового, это типичная форма работы американских спецслужб и той части американского истеблишмента, которая считает, что нам можно всё.

Эта мадам, которая определяла, кто должен быть в правительстве Украины (Нуланд – ред.), она свято верит, что она это делает во имя США, у неё даже ничего не шевельнулось, она до сих пор гордится этим. Она имеет право этим туземцам определить, кто из них, какая марионетка чем будет управлять», – рассказал Кедми.