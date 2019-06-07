Порошенко и Зеленский оказались однояйцевыми

07.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Высказывания нового президента Украины Владимира Зеленского практически слово в слово повторяют пропагандистские штампы прежнего президента Петра Порошенко.

Об этом пишет «Комсомольская правда», сравнившая высказывания Порошенко и Зеленского по самым разным вопросам.

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Как отмечает издание, новый президент «будто читает бумажки, оставшиеся от прежнего хозяина президентского кабинета».

О ПУТИ В ЕВРОСОЮЗ

Зеленский:

«Украина в Евросоюзе — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в самой России и на всем постсоветском пространстве».

Порошенко:

«Украина в Евросоюзе — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

О КРЫМЕ

Зеленский:

«Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины. Так называемый «референдум» не может считаться актом свободного волеизъявления жителей Крыма, ведь он проходил под дулами российских автоматов».

Порошенко:

«Невозможно провести референдум под дулами русских танков. Это не референдум! Это не имеет никакого отношения к демократии. Крым должен быть возвращен Украине».

О НАТО

Зеленский:

«Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО».

Порошенко:

«Только так и никак иначе можно гарантировать нашу независимость и нашу безопасность, благосостояние… Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО… Украина обязательно станет членом НАТО».

ОБ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Зеленский:

«Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так и было, так есть и так будет. В этом вопросе не может быть компромисса».

Порошенко:

«При этом оставляя единственным государственным языком наш украинский язык».

О ВООРУЖЕНИИ ОТ США:

Зеленский:

«Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях». (сенатор США Роберт Портман после встречи с Зеленским).

Порошенко:

«Нам нужно больше оружия, как летального, так и нелетального. Одеяла, приборы ночного видения важны, но нельзя выиграть войну одеялами. Прошу Америку помочь нам».

О РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Зеленский:

«Я проинформировал своих коллег в Европе про агрессию России в Донбассе и в отношении Крыма».

Порошенко:

«У нас есть видео с десятками российских солдат, которые мы можем показать миру… Это не гражданская война в Украине, а ваша агрессия».

О САНКЦИЯХ

Зеленский:

«США – мощный и очень серьезный партнер для Украины в преодолении агрессии России. Нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России».

Порошенко:

«Время от времени в некоторых странах Европы раздаются голоса о якобы неэффективности санкций. Если кому-то они кажутся неэффективными, то следует их не смягчать, а наоборот — усиливать!»

О ДЕКОММУНИЗАЦИИ

Зеленский:

«В целом я нормально отношусь к декоммунизации…»

Порошенко:

«Украина больше не „младший брат“. Огромную роль в этом сыграла политика декоммунизации».

О ВОЕННЫХ В ДОНБАССЕ

Зеленский:

«Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца — настоящие герои. Спасибо всем».

Порошенко:

«От имени украинского народа выразить благодарность вам, а также солдатам, всему личному составу ВСУ, за надежную защиту от российского агрессора».

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