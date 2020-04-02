Порошенко избежал тюрьмы, превратившись в соратника Зеленского

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

Принятие закона о рынке земли продемонстрировало, что с утратой монобольшинства в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский вынужден договариваться со своими оппонентами, которых ранее обещал привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже который по счету генеральный прокурор не может подписать подозрение. Что сейчас новому генеральному прокурору мешает подписать то подозрение, которое она вносила будучи главой Государственного бюро расследований? Ручка потерялась? Это– договорняк. Ну очевидно же, что сейчас Зеленский утратил монобольшинство и выживать будет только за счет голосов Порошенко и Вакарчука.

Честно говоря, члены этой коалиции похожи на кислоту, поэтому как быстро они друг друга сожру, предадут, съедят – мне не известно, но я точно говорю: в мае будет полгода, как Зеленский – президент. Полгода, как у него свои генеральные прокуроры. Ни одного документа, ни одного отвечающего, ни одного результата аудита по министерствам нам обещанного.

Ничего, что связано с вопросам законности, в государстве не сделано, с запросам справедливости в государстве не сделано. Если кто-то еще до сих пор на что-то надеется – ну, продолжайте надеяться. Я, собственно, не занимаюсь самообманом, очень уважаю нашу аудиторию, обращаю внимание исключительно на факты», – сказала Лукаш.

Напомним, что скандальный земельный закон был принят под покровом ночи, причем лишь благодаря голосам соратников Порошенко. При этом нынешний президент в ходе избирательной кампании обещал, что станет для Порошенко приговором.