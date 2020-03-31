Под покровом ночи Верховная Рада продала украинскую землю

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пользуясь объявленным в связи с пандемией коронавируса карантином, во время которого запрещены акции протеста, Верховная рада под покровом ночи и с серьёзными нарушениями приняла скандальный законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Им могут воспользоваться западные корпорации для скупки украинских чернозёмов.

Соответствующее решение было принято фактически в час ночи 31 марта – голосами фракций партии Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Святослава Вакарчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские депутаты рассматривали правки к закону о снятии моратория на рынок земли более пяти месяцев – с ноября 2019 года, однако приняли его поспешно – из-за того, что МВФ поставил это в качестве одного из условий, необходимых для предоставления Украине очередного кредита.

Спеша выполнить условия западных «партнёров», парламентарии, по требованию президента Владимира Зеленского, 30 марта собрали внеочередное заседание, в ходе которого быстро рассмотрели оставшуюся почти тысячу правок.

Голосование за законопроект состоялось глубокой ночью, уже 31 марта. В полночь некоторые депутаты требовали закрыть заседание, ссылаясь на то, что внеочередное собрание Рады должно заканчиваться по истечении суток. Однако ведущий заседание проигнорировал требования противников закона. Их сопротивление было вялым и ограничилось баннером «Нет продаже земли!», растянутым у трибуны.

В результате документ поддержали 259 парламентариев, среди которых членов партии «Слуга народа» – 206, «Европейская солидарность» – 23, «Голос» – 13.

Критики уже заявили, что в Раде, фактически, сформировалась новая коалиция.

«В общем, да, у нас новая коалиция: СН+ЕС+«Голос». Как там было, «Я не ваш оппонент, я ваш приговор»? Был приговор, стал партнёр», – язвительно комментирует журналист Юрий Ткачев.

«Символично то, что в итоге закон про землю проголосовали именно 31 марта. Ровно год прошёл после первого тура президентских выборов», – заметил телеведущий Владимир Полуев.

«Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей», – комментирует юрист Андрей Портнов.

«Слуги народа» встретили принятие законопроекта бурными аплодисментами. Многие, в том числе и Владимир Зеленский, ликовали стоя. Однако депутаты от «ОПЗЖ» пообещали оспорить принятие решение в Конституционном суде, однако, учитывая, что он традиционно выносит решения, выгодные президенту, шансов на отмену земельного закона нет.

«После того, как пройдёт хмель, будут пропиты и потрачены деньги от взятки за отданный голос, они смогут понять, на какой путь поставили страну, и кому открыли ворота?» – комментирует поведение депутатов, поддержавших земельный закон, Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске.

Экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот полагает, что прозрение украинцев наступит, когда будет слишком поздно – земли скупят западные корпорации, а местные «аборигены» в лучшем случае окажутся на положении бесправной низкооплачиваемой рабочей силы.

«Те, кто радуется совершенному преступлению с ограблением земли целого народа, – мерзавцы, которые будут гореть в аду вместе с преступниками. Там же окажутся и те, кто смирился с этим. Завтра вы не увидите тысяч в Киеве на майдане… Всё будет шито-крыто… Свобода по-украински выглядит вот так», – рассуждает Кот.