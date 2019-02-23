Порошенко хочет втянуть в войну на Донбассе Польшу и Литву

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Заигрывание президента Украины Петра Порошенко с Литвой и Польшей, а также работа над совместной украинско-польско-литовской «бригады имени Великого Гетьмана Константина Острожского» может перевернуть с ног на голову все геополитические расстановки относительно конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слабеющая Литва и усиливающаяся очень эгоистичная Польша, которая не спешит завершать евроинтеграцию, она до сих пор не вошла в валютный союз и не ввела евро, в условиях кризиса Европы делает всё более привлекательной идею очередного наднационального, надгосударственного образования в Центральной Европе, эдакую Речь Посполиту-2. Вопрос в другом: почему это так интересно нынешней [украинской]?

Потому что игры в подобного рода неоимперии могут обернуться фактической потерей и экономического, и политического суверенитета. Ведь Польша уже стала центром притяжения украинской рабочей силы и бизнеса, она заинтересована и поддерживает аграризацию Украины», – заявил Ермолаев.

«Я уже не говорю о том, что от создания подобного образования, которое пока представлено в виде большой дружбы Польши, Литвы и Украины, может оборачиваться и новыми рисками в области безопасности. Потому что Литва и Польша сейчас – члены НАТО, которое занимает нейтральную позицию в отношении войны на Донбассе. Это независимо от публичных заявлений, провозглашения санкций и осуждений, НАТО как военно-политический союз не поддерживает Украину в конфликте на Донбассе, занимает нейтральную позицию.

Попытка втянуть в этот конфликт косвенно или прямо стран-членов НАТО может привести к внутренним коллизиям. Например, не секрет, что в конфликте уже принимают участие на добровольческих началах, а я подозреваю, выходцы из стран Центральной Европы на стороне ВСУ. Не дай Бог появление там даже в качестве тыловой части совместных подразделений, в которых принимают участие военнослужащие Польши и Литвы, ведь это может быть расценено как участие в конфликте. Это резко изменяет и геополитику, и атмосферу, и информационное сопровождение этого конфликта», – добавил политолог.

«Я не исключаю, что в этом есть и корыстный замысел некоторых политических кругов в Украине – выписать билет на войну странам-соседям под соусом дружбы и военной помощи. Как это отразится на атмосфере ситуации в НАТО и как это отразится на украинских отношениях с Россией, которая поддерживает сепаратистов, пока большой вопрос, но интрига есть», – подытожил Ермолаев.