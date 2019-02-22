Порошенко проинспектировал многонациональную боевую бригаду и пугал «агрессором»

22.02.2019, Люблин, Владимир Гладков

Совместная украинско-польско-литовская боевая бригада – это первая ласточка на пути изменений и модернизации ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом, как сообщает сайт администрации Петра Порошенко, украинский президент заявил во время рабочего визита в Польшу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В первую очередь украинский президент в Люблине посетил штаб-квартиру совместной украинско-польско-литовской «бригады имени Великого Гетьмана Константина Острожского» (ЛитПолУкрБриг – ред.)

«Как и 450 лет назад, когда в Люблине была заключена Люблинская уния, Люблин является символом мощного союза Литвы, Польши и Украины. И очень символично, что сегодня в этот день президенты Литвы, Польши и Украины вместе встречают парад, принимают доклады от руководства литовско-польско-украинской бригады. Вы знаете – сердце дрожит», – признался Порошенко во время совместного брифинга с президентами Литвы и Польши.

Украинский президент поблагодарил Верховную Раду за поддержку многонациональных военных подразделений, в том числе и ЛитПолУкрБрига, которую он назвал наиболее успешной. По его словам, другие партнеры Украины также проявляют заинтересованность в создании подобных многонациональных военных подразделений.

«Я хочу вам открыть еще тайну: и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение насколько эффективен и положительный наш опыт», – отметил Порошенко.

«Большие усилия были направлены на создание этой бригады. Сейчас мы видим абсолютно боеспособное подразделение настоящего боевого братства… Сегодня наша бригада – это первая ласточка, когда мы делаем изменения и модернизацию наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

Мы делимся тем боевым опытом, и это является укрепление боевых возможностей вооруженных сил для предоставления отпора агрессору», – отметил президент Украины.

Вспомнив об «агрессоре», Порошенко не мог не напомнить и про антироссийские санкции.

«Санкции – это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну», – заявил он.

«Еще раз хочу подчеркнуть – Россия является страной-агрессором. Россия вторглась на нашу территорию. Россия убивает украинцев на украинской земле… Поэтому призыв к России прекратить боевые действия – означает наступление мира. Призыв к Украине прекратить защищать свою территорию – означает потерю суверенитета Украины. Мы никогда этого не допустим, и я очень благодарен за твердую и последовательную поддержку наших друзей, наших партнеров, в том числе и партнеров по литовско-польско-украинской бригаде», – добавил Порошенко.