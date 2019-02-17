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17.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, Россия, США, Украина
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Порошенко козыряет статусом любимого вассала США

Окружение Петра Порошенко начало распространять по социальным сетям победоносные сообщения об итогах переговоров украинского президента со спецпредставителем США Куртом Волкером на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сегодня днем Петро Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером. Они уже много раз встречались. Нормальные рабочие взаимоотношения, множество горячих тем для отработки – от принуждения России к исполнению Минских соглашений до освобождения наших пленных из российского плена. А потом Волкер дает комментарий Франс-Пресс, где прямым текстом озвучивает позицию Госдепартамента:

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«Все что они (Москва) делают – они атакуют Порошенко и пытаются его ослабить… Они очень хотят, чтобы он лишился власти, и я думаю, что они надеются достичь каких-то более устраивающих Россию договоренностей с новым правительством, просто потому что они ничего не могут добиться от Порошенко».

Так вот, мой дорогой… Когда тебе будут рассказывать про мир и компромисс, когда тебе будут говорить о необходимости сотрудничества с Россией, когда тебе будут нести чушь про возможные пути нахождения общего языка с Россией – помни, тебе это говорит враг Украины. Не больше, не меньше. Враг и предатель нашей страны.

Україні потрібен ПОРОХ.  Все остальные ей годится только для капитуляции», – дает установку советник украинского президента Юрий Бирюков.

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