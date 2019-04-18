Порошенко льстит и запугивает пророссийским реваншем

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко заявил, что видит якобы имеющую место угрозу реванша со стороны пророссийских сил, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Обращение гаранта транслировали на его Facebook-странице.



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«Страна сегодня на перепутье. Либо мы уверенно продолжаем движение в Европейский Союз и НАТО, или наступает реванш. Это не будет резкий поворот сразу. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния, как и группа олигархов-беглецов, которая уже спаковала чемоданы и ждет возвращения в Украину», — пугает он.

Порошенко затронул также тему предстоящих выборов в Верховную Раду.

«Кремль приложит немало усилий к формированию лояльного к Москве большинства. Это — по результатам парламентских выборов. А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины», — запугивает избирателей Порошенко.

По мнению Порошенко, «Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы нашей страны, верховный главнокомандующий, способный организовать сильную армию, крепкую оборону — и на этой основе достичь мира, руководитель внешнеполитической сферы, понятный мировым лидерам, говорящий с ними на одном языке, который разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии».

Порошенко попросил поддержки 21 апреля, «чтобы завершить начатое и не потерять уже сделанного».

“И приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего! Впрочем, когда вы придете на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите ее превращения в Малороссию. Слава Украине!, — сказал Порошенко.

Напомним, в этом же обращении Порошенко льстит избирателям и пытается вышибить из них слезу фальшивыми раскаяниями и просьбами поверить ему снова.