Порошенко может начать убийства своих соратников

18.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко постарается избавиться от важных свидетелей, чтобы избежать наказания за свои преступления.

Об этом в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» заявил скрывающийся от СБУ киевский журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко прекрасно понимает, что его может ждать, если он после проигрыша окажется в руках хотя бы на 10% объективного украинского правосудия. Не зря же сейчас бизнесмена и главного подельщика Порошенко по «Роттердам плюс» Дмитрия Крючкова спрятали на 45 дней в СИЗО. Я очень надеюсь, что друзья этого Крючкова уберегут его как ценного свидетеля. Потому что выборы выборами, но очень много людей могут оказаться на скамье подсудимых после откровений этого Крючкова», – сказал он.

Также, по мнению Владимира Скачко, ситуация на Украине гораздо страшнее, чем может показаться на первый взгляд.

«Постараются сделать всё, чтобы он замолчал навсегда. Это реальная угроза. Ну шел человек, 18 раз ударился об косяк, и умер, не может говорить. Это всё может быть. Ситуация гораздо страшнее, чем тот её карнавально-комедийный образ, который создаётся в представлении людей, которые следят за Украиной», – резюмировал журналист.

Напомним, накануне экстрадированный на Украину ключевой свидетель по коррупционным делам Петра Порошенко экс-нардеп Дмитрий Крючков в ходе заседания Соломенского райсуда обвинил директора НАБУ Артема Сытника в получении взятки от ХК «Энергосети».