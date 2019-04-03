Порошенко может напоследок развязать войну в Закарпатье – эксперт

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В случае неотвратимости победы на выборах Владимира Зеленского, действующий президент Петр Порошенко может намеренно дестабилизировать обстановку в стране, чтобы серьезно «насолить» своему преемнику.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил доцент РГГУ, политолог Вадим Трухачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я думаю, что пока Зеленский будет входить в курс дела, Порошенко будет оставлять ему дополнительные мины. Это может быть и развязывание новой войны в Донбассе, стрелять будут больше, и развязывание «АТО» в другой части страны – в Закарпатье, где в венгерских районах неспокойно. Может еще придумать что-нибудь в отношениях с Россией. Например, запретить денежные переводы из России», – отметил эксперт.

Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2014-го года, бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял, что Петр Порошенко имеет шанс сохранить под собой кресло, если произойдет что-то чрезвычайное – убийство его основного соперника или введение военного положения