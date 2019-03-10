Порошенко мстит, Аваков сдает своих «шестёрок» в Черкассах

10.03.2019, Черкассы, Владимир Гладков

В Черкассах полиция задержала нескольких боевиков «Национального корпуса» – участников вчерашнего прорыва к сцене во время предвыборного митинга Петра Порошенко. Дома у них проводились обыски.

Кроме того, были задержаны жена и мать главы областной ячейки «Нацкорпуса» Дмитрия Кухарчука.

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Видеозапись с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook местный «активист» Олег Толмачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, порядка сорока вооруженных полицейских в балаклавах на служебном транспорте остановили посреди дороги автомобиль с матерью и женой националиста.

«Будто 2014 год. По абсолютному беспределу безосновательно задерживают граждан с автоматами. Кто не в курсе, сегодня так же безосновательно были задержаны Дмитрий Кухарчук и несколько ребят из «Национальных дружин» и «Национального конкурса», – отметил националист.

После недолгого нахождения на дороге автомобиль с женщинами в сопровождении экипажа отправился в черкасское районное отделение полиции. Находившиеся на месте сотрудники правоохранительных органов комментировать ситуацию отказались.

Боевики собрались возле отделения полиции, чтобы поддержать задержанных «побратимов». Пятеро из них уже вышли на свободу, утверждая, что в райотделе к ним применяли физическую силу.