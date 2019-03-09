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09.03.2019, Черкассы, Владимир Гладков
 
Скандал, Украина
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Порошенко улизнул из-под носа разъярённых нациков

Пётр Порошенко спешно покинул предвыборный митинг в Черкассах, на который из Киева прибыли боевики контролируемого главой МВД Арсена Авакова «Нацкорпуса» – политического крыла нацбата «Азов». Ранее они провели шествие в Киеве, где требовали наказать виновных в коррупционном скандале вокруг закупки окружением Петра Порошенко контрабандой в России комплектующих для украинской армии по завышенным ценам.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», «Нацкорпус» успел на самый конец мероприятия, когда исполнялся гимн Украины. Пётр Порошенко на прощание выкрикнул «Слава Украине!» и спешно покинул сцену. В результате пробиравшиеся через людей и охрану националисты лишь увидели проезжающий кортеж.

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«Где отрубленные руки Гладковского?» – скандировали боевики, пытаясь пробраться к сцене.

Между «Нацкорпусом» и полицией периодически вспыхивали перепалки и потасовки, полиция применяла газ.

«Нас собралось пять тысяч человек, чтобы задать ему вопрос: «Почему руки Гладковского до сих пор не отрублены?» На этот вопрос он ответа не дал, он убежал от нас в Черкассы. Мы приехали в Черкассы, наши машины и наши автобусы останавливали на всех блокпостах по надуманным причинам. Как только мы начали идти сюда, он от нас сбежал. Он не может дать ответ на один простой вопрос: «Почему руки Гладковского до сих пор на месте?» – кричал со сцены один из боевиков.

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