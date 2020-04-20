Порошенко на смех: Зеленский пытается понравиться ненавидящим его галичанам – эксперт

20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вместо того, чтобы вести центристскую политику, чтобы объединить страну, президент Украины Владимир Зеленский упорно лезет на Галичину, где его «ненавидят лютой ненавистью».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я же за него голосовал, когда я надеялся, что он осознает и захочет быть президентом всей страны, и он будет сдвигаться в центр. И тогда можно было бы рассчитывать, что будет какая-то вменяемая политика, будут какие-то действия по реализации обещания мира и так далее.

К сожалению, он сейчас стал точно таким же, как Порошенко, который опирается только на Запад Украины. Только если какая-то часть Запада реально верила Порошенко, и он был их героем, это правда, это видно по сегодняшним рейтингам Порошенко, то Зеленского они ненавидят лютой ненавистью! Что ж ты ради них работаешь?» – недоумевает Погребинский.

«Может это проблема не личности, а проблема системы?» – спросила телеведущая.

«Я думаю, что у нас ничего плохого в системе нет. Система как система, не сильно отличается от той, что есть в Восточной Европе. Ну, там немножко больше исторического опыта существования в какой-то более или менее демократической системе.

У нас такого опыта нет, но нет никаких причин, чтобы не сделать самые элементарные вещи. Ты пришёл с такими-то [планами], ну что ж ты боишься каждый шаг сделать? То ты боишься Авакова, то ты боишься националистов, то ты боишься окрика со стороны внешнего какого-то МВФ и так далее.

У тебя колоссальные возможности, ты главнокомандующий. Он всё время говорит: у нас хорошая армия, мы зайдём на Восток, наведём порядок, получим границу, а потом проведём выборы. Это он говорил с Шустером.

Ты понимаешь, что этого не будет?! Кто-нибудь может ему это объяснить? Не надо выставлять себя дурачком.

Поэтому, мне кажется, что дело тут сильно зависит от личности человека. Дело в том, что ни у одного президента Украины не было такой возможности реализовать свои планы», – сетует эксперт.

«Никакой силы он не собирается показывать, он плывёт по течению, а течение его сдвигает в сторону Порошенко. И он хочет стать героем тех процентов, но это безнадёжно, этого не будет», – добавил Погребинский.