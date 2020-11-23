Порошенко на Украине не подсуден в принципе – эксперты

23.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возбуждение каких-либо уголовных дел в отношении лидеров Евромайдана не стоит воспринимать серьезно, поскольку пока в стране майдан остаётся «стержнем идеологии», его первые лица имеют неофициальный статус неприкосновенности.

К такому выводу пришли украинские эксперты в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время дискуссии модератор напомнил, что ГБР вызвало на допрос экс-секретаря СНБО Турчинова, экс-спикера парламента Парубия, мэра Киева Кличко и экс-депутата Верховной рады Черновол – лиц, которые были лидерами Евромайдана – по делу, открытому по заявлению «о попытке государственного переворота в 2013-2014 годах» депутата ОПЗЖ, бывшего замгенпрокурора времён Януковича Рината Кузьмина.

До этого были обыски в музее «революции достоинства». В СБУ объяснили, что руководство музея и подрядчиков подозревают в злоупотреблениях и хищениях средств и так далее. Модератор спросил, будет ли у этих событий продолжение.

«Якобы из 140 миллионов, то есть, весь бюджет этого музея был 140, расхитили к чертовой матери 111. Это очень смешно на самом деле», – уточнил Богатырёв.

«Ничего в суде не решится, но, по крайней мере, хоть вся страна посмеется, – продолжил политолог. – На самом деле, у вас написан вопрос, почему лидеров Евромайдана вызывают на допрос? Отвечаю одной фразой – для имитации бурной деятельности. Всё, и больше не почему».

«Еще, возможно, для формального ответа на дело, внесенное в единый реестр судебных расследований по информации, поступившей от депутата Рината Кузьмина. Вот, чтобы формально соблюсти все процедуры, их сейчас вызовут на допрос в качестве свидетелей, большая часть из них уклонится от явки на этот допрос, не придет туда, а может быть наоборот – придут и устроят там шоу, как любит делать Порошенко, когда ходит на допросы.

Кстати, мне кажется, поэтому его в последнее время туда не вызывают, потому что он собирает там митинг под дверями, и делает из этого очередную площадку для пиара», – добавил Богатырёв.

Что касается расследования дел майдана, он подчеркнул, что никакого расследования не будет до тех пор, пока майдан является стержнем государственной идеологии.

«Или квазиидеологии. У нас не прописана официально идеология в Конституции, но все мы понимаем, что в последние семь лет вся идеология украинской власти основывается на майдане. То, что притягивается к этому из прошлого – какой-нибудь УПА, «вызвольное змагання» 1917-1920 годов – это всё дело десятое, главное, что майдан свят и прав, и его правоту не следует подвеграть сомнению никому и ни на каком уровне. Тем более госслужащим, официальным должностным лицам, и понятно почему.

Потому что тех людей, которые находятся сейчас при власти, так или иначе, привел к этой власти майдан… Это священная корова на сегодняшний день украинской власти и, конечно, за то, что кто-то там устроил майдан, получил от него выгоду или каким-то образом неправомерно действовал на майдане [осужден не будет].

В том, что власть была сменена непредусмотренным конституцией способом тогда, мы назовем это очень мягко, чтобы не попасть ни под какие санкции – в этом сомнений не возникает ни у кого. Но, тем не менее, осуждать за это никого не будут», – подытожил Богатырев

Политический эксперт Андрей Кучер также скептически отнёсся к перспективе развития истории с музеем «революции гидности».

«По моему мнению, ситуация связанная с музеем Евромайдана, она предназначена для того, чтобы перебить другую информационную новость. Поэтому я вижу это так, мне кажется, что ничего серьезного из этого дела не будет.

То, что это резонанс – это так и есть. Максимум, что из этого будет, это подключится «седовласый гетман» со своей гвардией, и они будут выходить на митинги и так дальше. То есть, это еще одна причина для Порошенко вывести людей на улицу», – сказал Кучер.