Порошенко наболтал на уголовное дело по «формуле Штайнмайера»

02.10.2019

Бывший президент Украины Петр Порошенко совершил преступление, пойдя на сознательную ложь, а также разжигание и провоцирование войны.

Об этом в своем телеграм-канале пишет бывший замглавы администарции президента Украины, юрист Андрей Портнов.

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«Вчера глава МИД Германии заявил, что одобряет формулу Президента Германии Штайнмайера, чем публично подтвердил её принадлежность и авторство к руководству ФРГ. Напомню, десять дней назад в интервью собственному телеканалу Порошенко заявил, что эту формулу написали в России и Штайнмайер к ней не имеет отношения. То есть Порошенко умышленно лгал. Считаю, что за ложь, разжигание и провоцирование войны, военные преступления и создание условий для массовых убийств украинцев Порошенко должен полностью исчезнуть из украинской реальности», – написал Портнов.

По его словам, нужно следственным путем проверить внешнеполитические переговоры, которые велись Порошенко, подписание абсолютно всех, влиявших на вопроса мира и войны соглашений, директивы на международные встречи и военные приказы.

«Нужно всё это сопоставить по времени и хронологии и проанализировать вместе с сопровождавшими эти события публичными заявлениями фигуранта, его дешёвым пиаром и пафосом. Необходимо допросить его министров, чиновников администрации, помощников, советников, участников внешнеполитических встреч, переводчиков, протокольных работников и неформальных коммуникаторов на тему его военных решений. Заканчивать с ним нужно именно сейчас, когда это имеет и юридические основания и общественное мнение. Один раз приняли решение и забыли в тюрьме», – резюмировал юрист.

Отметим, что ранее по заявлениям Портнова, как сообщал «ПолитНавигатор», Государственное бюро расследований возбудило ряд уголовных дел против Порошенко.